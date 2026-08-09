La ausencia de Curtis Jones de la convocatoria intensifica los rumores de traspaso

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La ausencia de Curtis Jones de la convocatoria intensifica los rumores de traspaso

El centrocampista del Liverpool, Curtis Jones, no fue incluido en la convocatoria para el amistoso de esta noche contra el Mónaco. Esta ausencia avivó los últimos rumores sobre el futuro del futbolista inglés, ya que el Inter lleva tiempo intentando ficharlo. Según Goal.com informa .

Según la información de Fabrizio Romano, el Liverpool explicó que la ausencia del jugador de la convocatoria se debía a una medida de precaución. Aun así, la ausencia del centrocampista no detuvo las especulaciones del mercado de fichajes. En las próximas horas debería aclararse si se trata de una simple precaución o de una señal real de que el club prepara la venta del futbolista.

El principal objetivo del Inter y sus problemas financieros

El Inter considera a Curtis Jones su principal objetivo de fichaje desde el pasado mercado de invierno. Sin embargo, el Liverpool valora actualmente al talentoso centrocampista, nacido en 2001, en unos 40 millones de euros. Los Nerazzurri esperan que este precio baje a medida que avance el mercado de fichajes.

Para que el traspaso se concrete, el precio no es el único obstáculo: el Inter también debe liberar un lugar en su plantilla. La posible salida de Davide Frattesi podría no ser suficiente para permitir la llegada del futbolista inglés. Por ello, el club se ve obligado a estudiar otras opciones.

El futuro de Aleksandar Stankovic y las nuevas ofertas

Según La Gazzetta dello Sport, el Inter rechazó recientemente una oferta de 40 millones de euros del Brentford por el joven centrocampista Aleksandar Stankovic. Si llegan ofertas superiores tanto por el traspaso como por el salario del jugador, los Nerazzurri podrían verse obligados a reconsiderar seriamente la situación.

La ausencia de Curtis Jones en el partido contra el Mónaco da una nueva dimensión a este expediente. La directiva del Inter sigue la situación con atención y analiza minuciosamente la posibilidad de convertir lo que por ahora es solo una pequeña señal en negociaciones concretas.

Curtis JonesInterLiverpoolTraspasoFútbol
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