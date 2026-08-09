SpaceX vuelve a ofrecer gratis el dispositivo Starlink Mini

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SpaceX vuelve a ofrecer gratis el dispositivo Starlink Mini

La empresa estadounidense SpaceX ha vuelto a ofrecer de forma gratuita el alquiler de la antena satelital Starlink Mini a los usuarios de sus planes más caros. Esta novedad aparece en las condiciones de conexión de la web oficial de la compañía y se considera un paso importante en el mercado tecnológico. Tal y como lo informa Ixbt.com.

Según ixbt.com, esta opción, retirada temporalmente en junio, ha sido restablecida para los nuevos usuarios de Estados Unidos y Canadá. Este beneficio está disponible para los suscriptores del plan residencial más caro, Residential Max, que cuesta 130 dólares al mes, y seguirá vigente mientras se mantenga la suscripción.

A modo de información, Starlink Mini es una versión compacta del terminal, cómoda para los viajes. Puede llevarse fuera de casa, aunque para ello se necesita un plan Starlink Roam independiente. SpaceX también ha anunciado un descuento del 50 % en los planes Roam para los titulares de Residential Max.

Se limitan las funciones de la nueva antena Starlink V5

Los cambios no se limitaron a la versión Mini. Paralelamente, la compañía también restringió parcialmente las funciones de la antena estándar Starlink V5 de nueva generación. Este terminal ya no es compatible con el modo Standby, que cuesta 10 dólares al mes.

Cabe recordar que el modo Standby permitía a los usuarios pasar temporalmente a una velocidad mínima de conexión, de aproximadamente 0,5 Mbit/s, y conservar el acceso básico a Internet por satélite. Actualmente, Starlink V5 solo se ofrece con el plan Residential 100Mbps, que cuesta 55 dólares al mes.

Las funciones de los terminales se diferencian con claridad

Aunque el nuevo Starlink V5 es más compacto y eficiente energéticamente que sus predecesores, presenta algunas limitaciones. En concreto, el dispositivo no cuenta con un módulo GPS, necesario para utilizarlo en movimiento. Además, su velocidad máxima de descarga está limitada a 375 Mbit/s.

Según los especialistas, SpaceX ha comenzado a diferenciar con mayor precisión las funciones de sus dispositivos y terminales. Mientras los clientes que eligen el costoso plan Residential Max reciben Starlink Mini en condiciones favorables y con un descuento para el uso móvil, la antena V5 sigue destinada principalmente al Internet residencial fijo.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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