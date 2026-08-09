El Atalanta quiere fichar al defensa del Manchester City Juma Bah

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El Atalanta quiere fichar al defensa del Manchester City Juma Bah

El club italiano Atalanta está interesado en el joven defensa Abdulai Juma Bah, propiedad del Manchester City. Según la información del prestigioso insider del mercado de fichajes Matteo Moretto, el equipo de Bérgamo trabaja para incorporar al futbolista de Sierra Leona. Este traspaso podría suponer un paso importante en la carrera del joven talento. Así lo informa Goal.com .

Nacido el 11 de abril de 2006 en Freetown, Abdulai Juma Bah comenzó su carrera futbolística en su país natal, Sierra Leona. Formado inicialmente en el AIK Freetong y el Freetonians SLIFA, el defensa llamó rápidamente la atención de los ojeadores europeos y se trasladó al continente.

Primeros pasos en Europa y La Liga

El futbolista llegó a Europa en 2004 y se incorporó cedido al Real Valladolid. Con este equipo debutó en La Liga, al disputar un partido contra la Real Sociedad, y tuvo la oportunidad de demostrar su nivel en la máxima categoría del fútbol español.

Después, el Manchester City valoró muy positivamente el potencial del joven talento y lo fichó en enero de 2025. Sin darle de inmediato un puesto en el primer equipo, el club inglés lo cedió al Lens para que adquiriera experiencia.

Experiencia en la Ligue 1 y trayectoria internacional

Tras su etapa en el Lens, Juma Bah fue cedido a otro club francés, el Nice, para la temporada 2025-2026. Durante la campaña disputó un total de 41 partidos. Aunque no marcó ningún gol, sus actuaciones fiables en defensa llamaron la atención de los especialistas.

El defensa también está teniendo un buen rendimiento en el ámbito internacional. Debutó con la selección de Sierra Leona el 20 de marzo de 2025, en un partido que terminó con victoria por 3-1 ante Guinea-Bisáu. Hasta la fecha, suma seis partidos con su selección nacional.

El interés del Atalanta por incorporar a este futbolista encaja con la estrategia del club, que busca reforzar su plantilla apostando por jugadores jóvenes y prometedores. Si las negociaciones concluyen con éxito, Juma Bah podría continuar su carrera en la Serie A.

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