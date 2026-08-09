Lee Trundle nombra a las estrellas que brillan con magia en el fútbol moderno
En una época en la que la preparación física y la disciplina táctica priman en el mundo del fútbol, cada vez son más escasos los jugadores que deslumbran a los espectadores en el campo con sus regates únicos. Según el exdelantero Lee Trundle, en la Premier League todavía existen creadores que mantienen viva esta tradición y deleitan a los aficionados con su juego. Así lo informa Goal.com informa .
Según Goal.com, Lee Trundle, conocido en su día por sus grandes filigranas y su juego vistoso, compartió sus opiniones sobre los cambios en el fútbol moderno y aquellos talentos que se muestran libres sobre el terreno de juego. A su juicio, el fútbol actual se ha vuelto excesivamente calculado, relegando las acciones individuales a un segundo plano.
Los verdaderos artistas del césped y una tradición en peligro de extinciónSi bien jugadores como George Best, Paul Gascoigne, Ronaldinho o Neymar llenaban los estadios en sus respectivas épocas, hoy en día resulta difícil encontrar mediapuntas clásicos con el dorsal 10 debido a las exigencias del fútbol moderno. Incluso en cunas del fútbol como Brasil y Argentina, los talentos desequilibrantes surgen con menor frecuencia.
La razón principal de esto es la prioridad del control de balón y la exigencia de los entrenadores de no arriesgar. El seguimiento exhaustivo de todas las estadísticas posteriores a los partidos, incluida la precisión de los pases, disuade a los futbolistas de asumir riesgos.
Los showmen de la Premier LeagueEn una entrevista exclusiva con Goal.com, con el apoyo de Livescore.com, Lee Trundle destacó a tres futbolistas que más le apasionan en el campeonato inglés actual:
- Rayan Cherki — El jugador del Manchester City recuerda a los maestros del balón del pasado por su estilo de juego.
- Eberechi Eze — El centrocampista del Arsenal busca constantemente desbordar rivales y expresarse con libertad sobre el campo.
- Jeremy Doku — El extremo del Manchester City pone a la grada en pie gracias a su velocidad y regate.
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