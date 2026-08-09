Lee Trundle nombra a las estrellas que brillan con magia en el fútbol moderno

En una época en la que la preparación física y la disciplina táctica priman en el mundo del fútbol, cada vez son más escasos los jugadores que deslumbran a los espectadores en el campo con sus regates únicos. Según el exdelantero Lee Trundle, en la Premier League todavía existen creadores que mantienen viva esta tradición y deleitan a los aficionados con su juego. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, Lee Trundle, conocido en su día por sus grandes filigranas y su juego vistoso, compartió sus opiniones sobre los cambios en el fútbol moderno y aquellos talentos que se muestran libres sobre el terreno de juego. A su juicio, el fútbol actual se ha vuelto excesivamente calculado, relegando las acciones individuales a un segundo plano.

Los verdaderos artistas del césped y una tradición en peligro de extinción

Si bien jugadores como George Best, Paul Gascoigne, Ronaldinho o Neymar llenaban los estadios en sus respectivas épocas, hoy en día resulta difícil encontrar mediapuntas clásicos con el dorsal 10 debido a las exigencias del fútbol moderno. Incluso en cunas del fútbol como Brasil y Argentina, los talentos desequilibrantes surgen con menor frecuencia.

La razón principal de esto es la prioridad del control de balón y la exigencia de los entrenadores de no arriesgar. El seguimiento exhaustivo de todas las estadísticas posteriores a los partidos, incluida la precisión de los pases, disuade a los futbolistas de asumir riesgos.

Los showmen de la Premier League

En una entrevista exclusiva con Goal.com, con el apoyo de Livescore.com, Lee Trundle destacó a tres futbolistas que más le apasionan en el campeonato inglés actual:

Rayan Cherki — El jugador del Manchester City recuerda a los maestros del balón del pasado por su estilo de juego.

Eberechi Eze — El centrocampista del Arsenal busca constantemente desbordar rivales y expresarse con libertad sobre el campo.

Jeremy Doku — El extremo del Manchester City pone a la grada en pie gracias a su velocidad y regate.

Trundle subraya que son precisamente estos futbolistas los que aportan magia al juego y los aficionados acuden al estadio única y exclusivamente para ver sus acciones.