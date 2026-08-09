Andrey Santos: «Puedo reemplazar a Casemiro en el Manchester United»

El centrocampista Andrey Santos, que llegó del Chelsea al Manchester United durante el mercado de fichajes de verano, está convencido de que puede cubrir por completo el vacío dejado por su compatriota Casemiro en su nuevo equipo. Valorado en 50 millones de libras esterlinas, este fichaje se considera un paso importante en la estrategia de rejuvenecimiento de la plantilla y de planificación a largo plazo del equipo dirigido por Michael Carrick. Sobre ello, Goal.com informa .

La intensa competencia en el Chelsea, incluida la renovación de Moisés Caicedo y el elevado precio de Enzo Fernández, limitaba sus posibilidades de hacerse con un puesto en el once titular. Esto llevó al brasileño a trasladarse a Old Trafford. Según Goal.com, en cuanto surgió la oportunidad del traspaso, el jugador y su familia aceptaron la propuesta con entusiasmo.

El nuevo pilar del sistema de Michael Carrick

Mientras Casemiro, cinco veces campeón de la Liga de Campeones, continúa su carrera en el Inter Miami junto a Lionel Messi, el Manchester United se vio obligado a buscarle un sucesor digno. Andrey Santos, de 22 años, fue titular en todos los partidos de pretemporada y ofreció una actuación sólida contra el Paris Saint-Germain, mostrando sus recursos técnicos y su concentración defensiva.

El propio jugador también señaló que jugar en el centro del campo dentro del sistema 4-2-3-1 de Michael Carrick encaja con su estilo. Explicó que su principal tarea es ayudar a sus compañeros sin balón e iniciar los ataques rompiendo líneas.

Un paso hacia el futuro y la despedida de Londres

Andrey Santos agradeció al Chelsea el periodo que pasó en el club y afirmó que no guarda ningún resentimiento hacia sus antiguos empleadores. Sin embargo, aseguró que ahora toda su atención está centrada en su carrera en el Manchester United. Según sus palabras, la ciudad de Mánchester se ha convertido en su nuevo hogar y aspira a ganar trofeos allí durante muchos años.

Mientras la directiva del club había pagado 70 millones de libras esterlinas por Casemiro en 2022, esta vez apostó por Andrey Santos, más joven y con gran proyección. El propio jugador afirmó con determinación que está preparado para repetir los resultados de su ilustre compatriota la temporada pasada y darlo todo sobre el terreno de juego.