Usyk revela la verdadera razón de su retirada antes de su «último baile»

Oleksandr Usyk, excampeón mundial indiscutido en dos categorías de peso, habló con sinceridad sobre los principales motivos de su decisión de poner fin a su carrera en el boxeo profesional.

El legendario boxeador ucraniano compartió los detalles de esta decisión y sus próximos planes deportivos en una entrevista concedida a The New York Times.

«Mi cuerpo está cansado, tengo una familia y mis hijos»

Usyk habló del duro trabajo realizado durante muchos años en el boxeo y de sus efectos en el organismo, y puso como ejemplo las decisiones de Fury:

«¿Por qué estoy poniendo fin a mi carrera? No puedo decirlo con certeza. Está Tyson Fury: dice que se retira, luego vuelve. Después dice otra vez que lo deja y vuelve a subir al ring… Pasamos muchísimo tiempo en el deporte, por eso es muy difícil afirmar rotundamente que todo ha terminado para uno. Sin embargo, después de trabajar sin descanso durante tantos años, el cuerpo empieza a cansarse. Eso es exactamente lo que me pasa. No estoy hecho de hierro ni soy un ser de otro planeta. Lo más importante es que tengo una familia y mis hijos», declaró el campeón ucraniano.

El «último baile» y la opción de Deontay Wilder

Recordemos que el «último baile» de Oleksandr Usyk sobre el ring está previsto para finales de este año.

Actualmente, el equipo del boxeador ucraniano mantiene negociaciones activas para organizar esta pelea de despedida. Según fuentes y expertos del mundo del boxeo, el excampeón mundial estadounidense Deontay Wilder es considerado el rival potencial más atractivo.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos a través de Telegram u otras redes sociales.