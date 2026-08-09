Real Madrid y Barcelona expresan sus condolencias a Messi

Los clubes Real Madrid y Barcelona expresaron sus más profundas condolencias al futbolista y a su familia por el fallecimiento de la leyenda del fútbol argentino Lionel Messi, el padre de Lionel Messi, Jorge Messi. Ambos equipos publicaron sus mensajes de condolencias hoy, 8 de agosto, en sus cuentas oficiales de la red social X.

En primer lugar, el Real Madrid informó en sus redes sociales del fallecimiento de Jorge Messi. Poco después, Lionel Messi, su antiguo club, el Barcelona, también difundió un comunicado oficial de condolencias por la muerte de Jorge Messi.

En un comunicado enviado en nombre del presidente del Barcelona y de la junta directiva, el club expresó sus profundas condolencias a la familia Messi. El club destacó especialmente la confianza de Jorge Messi en el Barça durante los primeros pasos de Lionel Messi en el fútbol y en las etapas más exitosas de su carrera, así como su estrecha colaboración con el club.

Asimismo, el club catalán recordó que Jorge Messi apoyó a Lionel Messi durante toda su carrera profesional y estuvo a su lado, tanto en el ámbito familiar como en el profesional, durante los años más importantes del futbolista en el Barcelona.

De este modo, dos de los clubes más famosos del fútbol mundial, Real Madrid y Barcelona, expresaron sus condolencias a Lionel Messi y a sus seres queridos en este difícil momento, reconociendo también el papel de Jorge Messi en la carrera del futbolista.