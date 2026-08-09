En Amasya, un robot camarero cayó por las escaleras y se fue de « vacaciones »

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En Amasya, un robot camarero cayó por las escaleras y se fue de « vacaciones »

En un restaurante del centro de Amasya, Turquía, que llevaba casi ocho meses atendiendo a los clientes, « Gayretli » el robot se vio involucrado en un incidente que sorprendió al personal.

El robot, que se desplazaba por una ruta establecida para servir las mesas, se salió repentinamente de su recorrido. Se movió de un lado a otro, se dirigió hacia las escaleras de salida del restaurante y cayó por ellas.

Según Ibrahim Nuri Bagchuvan, representante del restaurante, están muy satisfechos con el trabajo del robot. Al comentar el incidente con humor, señaló que la afluencia estacional y la carga de trabajo del restaurante podrían haber provocado «estrés laboral» en el robot.

«Lo queremos mucho. Pero recientemente tuvimos un pequeño problema. Se apartó de sus tareas y se lanzó hacia abajo. Nosotros tampoco entendimos qué había ocurrido», declaró.

Después de esto, contactaron con la empresa fabricante del robot. «Gayretli» pasó una revisión técnica y recibió tres días de descanso. Una vez finalizadas las comprobaciones, el robot volvió a trabajar en el restaurante.

Tras difundirse en las redes sociales un video de la caída del robot por las escaleras, aparecieron numerosos comentarios humorísticos. Algunos usuarios bromearon con la idea de aprobar una «ley sobre los derechos de los robots», darles más descanso e incluso subirles el sueldo.

AmasyaTurquíaGayretliIbrahim Nuri Bagchuvan
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