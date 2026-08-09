Jill Lepore advierte sobre Silicon Valley y el Estado artificial

·113·Tecnología
Jill Lepore advierte sobre Silicon Valley y el Estado artificial

La reconocida historiadora de Harvard y autora de la revista The New Yorker, Jill Lepore, lanzó una seria advertencia en su próximo libro, titulado « The Rise and Fall of the Artificial State », al afirmar que las empresas tecnológicas modernas están asumiendo gradualmente funciones de la democracia. En una entrevista para el pódcast Equity de TechCrunch, la investigadora señaló que el control de la gestión estatal por parte de corporaciones privadas podría llevar a la sociedad al dominio de los algoritmos y las máquinas y, finalmente, a una nueva forma de tiranía. Este proceso perjudica no solo al sistema político, sino también a los valores democráticos liberales en todo el mundo. Así lo informa Techcrunch.com la investigadora este proceso

Según la historiadora, el concepto que ella denomina « Estado artificial » está reemplazando actualmente a las repúblicas nacionales en Estados Unidos y otros países. Esta idea se remonta a filosofías tecnocráticas formadas a lo largo de los siglos, que promueven la inevitabilidad de una sociedad gobernada por máquinas. La autora subrayó que no está en contra del sector tecnológico y explicó que el principal problema es el intento de las corporaciones privadas de asumir funciones estatales.

El conflicto entre la ciencia ficción y la política

Entre los temas analizados por ixbt.com y otras fuentes tecnológicas, Jill Lepore criticó a los líderes de Silicon Valley, en particular a Elon Musk, por intentar construir el futuro tras interpretar erróneamente las obras de ciencia ficción y los cómics. Según sus palabras, las ideas y los personajes fantásticos que le gustan a Elon Musk son, en realidad, completamente contrarios a las convicciones políticas del empresario y las contradicen.

En su nuevo libro, la historiadora estudia las raíces de estas estructuras artificiales a través de la literatura de ciencia ficción. Según sus observaciones, las sociedades basadas en el gobierno de las máquinas no pueden sobrevivir mucho tiempo y están destinadas inevitablemente al declive, pero los gigantes tecnológicos modernos ignoran estas lecciones históricas.

El futuro de la democracia está en peligro

Uno de los principales asuntos planteados en la obra es el declive reciente de la igualdad de derechos y las libertades democráticas, formadas durante siglos. Una sociedad basada en el gobierno de algoritmos y corporaciones excluye a los ciudadanos de los procesos políticos y refuerza la mistificación en la sociedad.

Según los expertos, el libro es relevante porque analiza en profundidad el impacto de la industria tecnológica moderna en la sociedad desde una perspectiva científica e histórica. También constituye una fuente importante para comprender cómo cambian las relaciones entre el Estado y los ciudadanos en la era digital.

Jill LeporeSilicon ValleyTecnologíaDemocraciaCiencia Ficción
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Superior presenta la bicicleta eléctrica urbana eWAY 6.1 con suspensión únicaSuperior presenta la bicicleta eléctrica urbana eWAY 6.1 con suspensión únicaHoy, 05:59Las ventas de la tarjeta gráfica GeForce RTX 3080 Ti se reanudan en el mercado japonésLas ventas de la tarjeta gráfica GeForce RTX 3080 Ti se reanudan en el mercado japonésHoy, 05:21Kreios Space prueba un motor espacial que funciona en la atmósfera terrestreKreios Space prueba un motor espacial que funciona en la atmósfera terrestreHoy, 04:28China planea enviar perros robot a una estación lunarChina planea enviar perros robot a una estación lunarHoy, 01:53Un fondo de inteligencia artificial invierte 400 millones de dólares en una start-up de fabricación de chipsUn fondo de inteligencia artificial invierte 400 millones de dólares en una start-up de fabricación de chipsHoy, 01:53Un nuevo motor de hidrógeno turboalimentado probado en Estados UnidosUn nuevo motor de hidrógeno turboalimentado probado en Estados UnidosHoy, 01:27
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil