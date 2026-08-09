La reconocida historiadora de Harvard y autora de la revista The New Yorker, Jill Lepore, lanzó una seria advertencia en su próximo libro, titulado « The Rise and Fall of the Artificial State », al afirmar que las empresas tecnológicas modernas están asumiendo gradualmente funciones de la democracia. En una entrevista para el pódcast Equity de TechCrunch, la investigadora señaló que el control de la gestión estatal por parte de corporaciones privadas podría llevar a la sociedad al dominio de los algoritmos y las máquinas y, finalmente, a una nueva forma de tiranía. Este proceso perjudica no solo al sistema político, sino también a los valores democráticos liberales en todo el mundo. Así lo informa Techcrunch.com la investigadora este proceso

Según la historiadora, el concepto que ella denomina « Estado artificial » está reemplazando actualmente a las repúblicas nacionales en Estados Unidos y otros países. Esta idea se remonta a filosofías tecnocráticas formadas a lo largo de los siglos, que promueven la inevitabilidad de una sociedad gobernada por máquinas. La autora subrayó que no está en contra del sector tecnológico y explicó que el principal problema es el intento de las corporaciones privadas de asumir funciones estatales.

El conflicto entre la ciencia ficción y la política

Entre los temas analizados por ixbt.com y otras fuentes tecnológicas, Jill Lepore criticó a los líderes de Silicon Valley, en particular a Elon Musk, por intentar construir el futuro tras interpretar erróneamente las obras de ciencia ficción y los cómics. Según sus palabras, las ideas y los personajes fantásticos que le gustan a Elon Musk son, en realidad, completamente contrarios a las convicciones políticas del empresario y las contradicen.

En su nuevo libro, la historiadora estudia las raíces de estas estructuras artificiales a través de la literatura de ciencia ficción. Según sus observaciones, las sociedades basadas en el gobierno de las máquinas no pueden sobrevivir mucho tiempo y están destinadas inevitablemente al declive, pero los gigantes tecnológicos modernos ignoran estas lecciones históricas.

El futuro de la democracia está en peligro

Uno de los principales asuntos planteados en la obra es el declive reciente de la igualdad de derechos y las libertades democráticas, formadas durante siglos. Una sociedad basada en el gobierno de algoritmos y corporaciones excluye a los ciudadanos de los procesos políticos y refuerza la mistificación en la sociedad.

Según los expertos, el libro es relevante porque analiza en profundidad el impacto de la industria tecnológica moderna en la sociedad desde una perspectiva científica e histórica. También constituye una fuente importante para comprender cómo cambian las relaciones entre el Estado y los ciudadanos en la era digital.