Samsung cambia el calendario de actualizaciones de software del Galaxy S23 FE

Samsung ha modificado su calendario de actualizaciones de software para el smartphone Galaxy S23 FE. Según informa ixbt.com, basándose en los datos del servicio de soporte oficial, este dispositivo finalmente no recibirá la actualización a Android 18, como se esperaba, y el soporte de su sistema operativo terminará con Android 17. Sobre ello, Ixbt.com informa .

Cabe recordar que los modelos Galaxy S23, S23+ y S23 Ultra llegaron al mercado en febrero de 2023 con One UI 5.1, basada en Android 13. Samsung había prometido cuatro grandes actualizaciones de Android para esta familia de teléfonos insignia, por lo que Android 17 estaba previsto como la última versión importante del sistema operativo para estos modelos.

La situación del Galaxy S23 FE

El Galaxy S23 FE se presentó en octubre de 2023 y se lanzó con distintos procesadores según la región. La versión estadounidense incorporaba un Snapdragon 8 Gen 1, mientras que la mayoría de las demás variantes estaban equipadas con el chip Exynos 2200. Además, la versión destinada al mercado surcoreano, con el número de modelo SM-S711N, salió a la venta directamente con One UI 6, basada en Android 14.

Teniendo en cuenta la versión inicial de Android y las cuatro generaciones de actualizaciones, este dispositivo debería haber recibido teóricamente la actualización a Android 18. Sin embargo, un usuario publicó en la red social X (antes Twitter) una captura de pantalla de una conversación con el servicio de soporte de Samsung Korea.

Los motivos de la decisión de la empresa

Según el representante de la empresa, Android 18 sí se había considerado inicialmente como la última gran actualización del S23 FE coreano, pero posteriormente los planes cambiaron. Como resultado, Android 17 también quedó establecido como la versión final para este modelo.

De este modo, One UI 9 será la última gran actualización no solo para los modelos Galaxy S23, S23+ y S23 Ultra, sino también para todas las versiones regionales del S23 FE. No importará que los smartphones llegaran al mercado con Android 13 o Android 14.

Samsung trabaja actualmente en One UI 9 para la familia Galaxy S23, pero por ahora se desconoce cuándo se lanzará la versión estable de esta actualización.