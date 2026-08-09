Dietmar Hamann evalúa el fichaje de Bruno Guimarães

·46·Deportes
Dietmar Hamann evalúa el fichaje de Bruno Guimarães

El excentrocampista del Liverpool Dietmar Hamann analizó con cautela el fichaje de Bruno Guimarães por el Arsenal por 75 millones de libras esterlinas. En su opinión, el brasileño aún tiene tareas pendientes para alcanzar el estatus de auténtico jugador de talla mundial, y este traspaso será su principal prueba. Goal.com informa .

En una entrevista concedida a Sports Mole, el campeón de la Liga de Campeones de 2005 reconoció las cualidades del jugador, que fue capitán del Newcastle United y lideró al equipo sobre el terreno de juego. Sin embargo, subrayó que el elevado precio del traspaso y la reputación del futbolista le obligan a demostrar todavía su nivel para justificar plenamente la inversión.

Fiabilidad y creatividad sobre el terreno de juego

En su análisis, Hamann se centró en el estilo de juego de Bruno Guimarães. Según sus palabras, el futbolista ofrece un rendimiento fiable y responsable, pero sus actuaciones en el Mundial y algunos problemas en el centro del mediocampo de Brasil han demostrado que todavía debe probar que pertenece plenamente a la élite mundial.

El Arsenal espera más goles e iniciativa de su centro del campo, después de marcar pocos tantos en jugadas elaboradas la pasada temporada y depender en mayor medida de las acciones a balón parado. Según Hamann, el centrocampista brasileño debe actuar con algo más de valentía y aportar al equipo el peligro que le ha faltado.

Las nuevas responsabilidades en el Arsenal

El director deportivo del Arsenal, Andrea Berta, ya había destacado la importancia de la polivalencia y las dotes de liderazgo del brasileño en la evolución táctica del equipo dirigido por Mikel Arteta. Sin embargo, Dietmar Hamann recordó la presencia de Declan Rice y otros jugadores de gran nivel, y añadió que Guimarães debe encontrar su sitio en el nuevo equipo y demostrar que realmente está entre los mejores en el Emirates Stadium.

Este acuerdo, uno de los fichajes más sonados del mercado, está destinado a reforzar aún más la plantilla del Arsenal. El nuevo jugador fue presentado como miembro del equipo antes de un amistoso de pretemporada contra el Borussia Dortmund.

ArsenalBruno GuimarãesDietmar HamannPremier LeagueFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Girona quiere repatriar a su exfutbolista desde Arabia SaudíGirona quiere repatriar a su exfutbolista desde Arabia SaudíHoy, 02:52Comienza la semana decisiva para el futuro de Julián ÁlvarezComienza la semana decisiva para el futuro de Julián ÁlvarezHoy, 02:35Darwin Núñez anunció el fichaje de Ronald Araújo por el Liverpool antes que el clubDarwin Núñez anunció el fichaje de Ronald Araújo por el Liverpool antes que el clubHoy, 02:16El Mónaco rechaza la enorme oferta recibida por Lamine CamaraEl Mónaco rechaza la enorme oferta recibida por Lamine CamaraHoy, 01:34Juventus y Bolonia continúan las negociaciones por el fichaje de Jhon LucumíJuventus y Bolonia continúan las negociaciones por el fichaje de Jhon LucumíHoy, 00:55Florian Wirtz, satisfecho con las ideas tácticas de Andoni IraolaFlorian Wirtz, satisfecho con las ideas tácticas de Andoni IraolaHoy, 00:33
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)