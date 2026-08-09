Dietmar Hamann evalúa el fichaje de Bruno Guimarães

El excentrocampista del Liverpool Dietmar Hamann analizó con cautela el fichaje de Bruno Guimarães por el Arsenal por 75 millones de libras esterlinas. En su opinión, el brasileño aún tiene tareas pendientes para alcanzar el estatus de auténtico jugador de talla mundial, y este traspaso será su principal prueba. Goal.com informa .

En una entrevista concedida a Sports Mole, el campeón de la Liga de Campeones de 2005 reconoció las cualidades del jugador, que fue capitán del Newcastle United y lideró al equipo sobre el terreno de juego. Sin embargo, subrayó que el elevado precio del traspaso y la reputación del futbolista le obligan a demostrar todavía su nivel para justificar plenamente la inversión.

Fiabilidad y creatividad sobre el terreno de juego

En su análisis, Hamann se centró en el estilo de juego de Bruno Guimarães. Según sus palabras, el futbolista ofrece un rendimiento fiable y responsable, pero sus actuaciones en el Mundial y algunos problemas en el centro del mediocampo de Brasil han demostrado que todavía debe probar que pertenece plenamente a la élite mundial.

El Arsenal espera más goles e iniciativa de su centro del campo, después de marcar pocos tantos en jugadas elaboradas la pasada temporada y depender en mayor medida de las acciones a balón parado. Según Hamann, el centrocampista brasileño debe actuar con algo más de valentía y aportar al equipo el peligro que le ha faltado.

Las nuevas responsabilidades en el Arsenal

El director deportivo del Arsenal, Andrea Berta, ya había destacado la importancia de la polivalencia y las dotes de liderazgo del brasileño en la evolución táctica del equipo dirigido por Mikel Arteta. Sin embargo, Dietmar Hamann recordó la presencia de Declan Rice y otros jugadores de gran nivel, y añadió que Guimarães debe encontrar su sitio en el nuevo equipo y demostrar que realmente está entre los mejores en el Emirates Stadium.

Este acuerdo, uno de los fichajes más sonados del mercado, está destinado a reforzar aún más la plantilla del Arsenal. El nuevo jugador fue presentado como miembro del equipo antes de un amistoso de pretemporada contra el Borussia Dortmund.