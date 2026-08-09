Barcelona afronta problemas goleadores antes de la temporada

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Barcelona afronta problemas goleadores antes de la temporada

Según Mundo Deportivo, los amistosos de pretemporada del Barcelona, dirigido por Hansi Flick, han revelado un grave problema en la plantilla: la falta de gol en ataque. La salida de Robert Lewandowski y el posible traspaso de Ferran Torres han dejado un gran vacío ofensivo en el conjunto catalán. Goal.com informa de ello.

El regreso tardío de los futbolistas internacionales a los campos de entrenamiento debido al Mundial se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para el entrenador Hansi Flick. El último grupo de jugadores se incorporó al equipo el 12 de agosto. Los tres primeros partidos disputados antes de la temporada dejaron claras las debilidades ofensivas del conjunto.

Problemas en ataque y estadísticas decepcionantes

Los partidos contra Birmingham, Nottingham Forest y Udinese, así como sus resultados, preocupan a los aficionados. En particular, dos de los tres primeros encuentros solo duraron 45 minutos y el equipo mostró falta de tiros a puerta en todos los partidos. Antes de los duelos contra el Basilea y de la disputa del Trofeo Joan Gamper, el Barcelona solo había marcado tres goles.

La mayoría de esos goles llegaron a balón parado. Dos de las tres dianas fueron anotadas de penalti, mientras que la tercera llegó tras aprovechar un rechace. El talento egipcio Hamza Abdelkarim marcó dos goles y el extremo brasileño Raphinha anotó el restante.

Salida de los líderes y planes de fichajes

Este descenso goleador está directamente relacionado con la salida de Robert Lewandowski, que marcó una media de 30 goles por temporada durante sus cuatro años en el Barcelona. La situación se agrava porque Ferran Torres, autor de cerca de 20 goles por temporada, también ha expresado su deseo de abandonar el club. El delantero ya ha comunicado a la directiva que quiere fichar por el Paris Saint-Germain.

En el partido contra Udinese, Flick apostó por futbolistas como Raphinha, Fermín, Ademi, Bessie y Hamza. El técnico alemán todavía espera el regreso de Lamine Yamal y Dani Olmo, los principales goleadores del equipo. Sin embargo, la situación actual obliga a la dirección deportiva del club a actuar con rapidez.

Fichar a jugadores como Julián Álvarez o encontrar un plan alternativo se ha convertido en la tarea más urgente para el Barcelona. Antes de los próximos partidos oficiales, el cuerpo técnico debe encontrar la manera de mejorar la eficacia de la línea ofensiva.

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