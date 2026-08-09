El Barcelona se prepara para vender a Marc Casadó para fichar a Rodri

Mientras el mercado de fichajes del fútbol europeo entra en una fase intensa, las últimas noticias en torno al FC Barcelona han captado la atención de los aficionados. La directiva del club planea desprenderse de varios jugadores para renovar la plantilla y garantizar la estabilidad financiera, al mismo tiempo que busca cerrar grandes fichajes. En esta compleja operación, la actividad de los clubes saudíes y la situación de Rodri, centrocampista del Manchester City, están desempeñando un papel decisivo, según Goal.com que informa.

El interés por Marc Casadó y las condiciones económicas

Según las informaciones difundidas por Ekrem Konur y otras fuentes de prestigio, el FC Barcelona está dispuesto a vender a su joven centrocampista Marc Casadó. Varios clubes de la Roshn Saudi League, especialmente Al-Ahli y Al-Hilal, han mostrado un gran interés por el jugador. El gigante catalán exige al menos 40 millones de euros por su canterano. Esta cantidad sería una fuente financiera clave para que el club pueda cerrar otros acuerdos importantes en el mercado de fichajes.

Todo indica que el traspaso de Marc Casadó y las negociaciones por Rodri, una de las figuras del Manchester City, están estrechamente relacionados. La directiva del FC Barcelona está muy cerca de incorporar a Rodri, aunque todavía deben resolverse algunos detalles económicos para completar el fichaje. La llegada a Cataluña de este experimentado centrocampista, que milita en el campeón de Inglaterra, exigiría un desembolso considerable para el club.

Precisamente en este punto, la actividad de los clubes saudíes fortalece la posición del FC Barcelona. La competencia entre Al-Ahli y Al-Hilal por hacerse con Marc Casadó se ha intensificado. Si los catalanes logran vender a Casadó por los 40 millones de euros fijados, el club obtendrá importantes ingresos y podrá completar de inmediato el fichaje de Rodri.

La interdependencia de los fichajes en el mercado

En el moderno mercado del fútbol, se ha vuelto habitual que el éxito de un fichaje dependa de otra operación. El FC Barcelona está aplicando precisamente esta estrategia y avanza teniendo en cuenta sus posibilidades económicas. La venta de Marc Casadó aportará la liquidez necesaria al presupuesto del club y ayudará a superar los últimos obstáculos para fichar a Rodri.

Los expertos consideran que, si este plan financiero tiene éxito, el FC Barcelona no solo reforzará considerablemente su centro del campo, sino que también cumplirá plenamente sus objetivos en el mercado de fichajes. Toda la atención está centrada ahora en el resultado final de las negociaciones entre las partes, y se esperan decisiones oficiales en los próximos días.