« Muchas cosas han cambiado»: Maresca revela las novedades tácticas y sus planes en Manchester City

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« Muchas cosas han cambiado»: Maresca revela las novedades tácticas y sus planes en Manchester City

«Manchester CityEl entrenador de Manchester City, Enzo Maresca, habló con franqueza sobre sus primeros días en el equipo y su relación con los jugadores de la plantilla. El técnico afirmó que, desde su llegada, abrió para todos los futbolistas la puerta a oportunidades iguales y transparentes.

Este enfoque ofrece a los jugadores una gran oportunidad para reivindicarse y consolidar su lugar en el equipo.

«Cada jugador parte en igualdad de condiciones»

Desde su primer encuentro con los miembros del club, el técnico italiano expuso sus principios de forma clara y contundente:

«El mismo día que llegué al club, el único mensaje que transmití a los jugadores fue el siguiente: para mí, esto supone empezar completamente de nuevo. A mis ojos, cada jugador parte de cero y en igualdad de condiciones. La pretemporada también determinará, en cierta medida, cómo se desarrollará el mercado de fichajes», declaró Maresca.

Revolución táctica y balance de diez días

«Manchester CityEl entrenador de Manchester City valoró muy positivamente las novedades introducidas en el juego del equipo y la actitud de los jugadores ante este proceso. Según Maresca, actualmente se trabaja activamente en los esquemas tácticos y en nuevos aspectos del juego con y sin balón:

«Los jugadores demostraron que están preparados para trabajar con un nuevo entrenador. Introdujimos algunos cambios en los esquemas tácticos y en el juego con y sin balón, además de prestar atención a otros aspectos. Esa es la principal novedad, pero también es muy importante la actitud hacia el trabajo de quienes llevan años aquí.

Estos diez días que hemos pasado juntos tienen una gran importancia. Necesito mantener un contacto cercano con los jugadores; es fundamental para el futuro», recoge el servicio de prensa del club citando a Maresca.

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Shuhrat Razzakov
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