Manchester United entra en la puja por el talento del Leicester

Los grandes clubes de la Premier League inglesa están intensificando sus esfuerzos para fichar a jóvenes talentos. Según BBC Sport Manchester United ha iniciado negociaciones por el fichaje de Louis Page, el prometedor centrocampista del Leicester City. Arsenal aparece como su principal rival por el jugador. Goal.com informa .

El joven futbolista, que cumplió 18 años el mes pasado, está considerado uno de los talentos más brillantes fuera de la máxima categoría. A pesar del descenso del Leicester City, Louis Page fue reconocido por la EFL como Apprentice of the Year gracias a sus excelentes actuaciones la pasada temporada. Este galardón ha aumentado aún más el interés por el jugador.

El mercado de fichajes y los principales candidatos

Manchester United ha convertido a Page en su principal objetivo para reforzar su academia. Los clubes continúan negociando el precio del traspaso. Internacional inglés sub-20, el futbolista firmó su primer contrato profesional en septiembre del año pasado.

Sin embargo, Manchester United no es el único club interesado. Según las informaciones, Arsenal y Aston Villa también han mostrado un gran interés por el centrocampista defensivo en las últimas semanas. Aun así, el club mancuniano sigue liderando la carrera por su fichaje.

La carrera de Louis Page y su papel en el club

Louis Page ya ha disputado 21 partidos con el primer equipo del Leicester City. Uno de sus últimos encuentros fue el sábado en la Copa de la Liga contra el Northampton Town. El jugador se incorporó a la academia del club en la categoría sub-9 y con los años se convirtió en un futbolista competitivo y valiente sobre el terreno de juego.

Si Arsenal pierde esta batalla, sería el segundo caso este verano de un joven talento del Leicester City que se marcha a un club de Manchester. Cabe recordar que Jeremy Monga se incorporó anteriormente al Manchester City por 10 millones de libras esterlinas. Ahora, cualquier club interesado deberá alcanzar un acuerdo con la directiva del Leicester City, ya que el jugador tiene un contrato profesional vigente.