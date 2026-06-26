¿Podría Eldor Shomurodov fichar por el Fenerbahce ?

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¿Podría Eldor Shomurodov fichar por el Fenerbahce ?

El delantero de la selección nacional de Uzbekistán, Eldor Shomurodov, podría continuar su carrera en el famoso club turco Fenerbahce. Así lo ha informado el medio Ajansspor.

Según la fuente, el club de Estambul muestra un interés serio en el jugador de 30 años. El Fenerbahce ya habría dado los primeros pasos para concretar el fichaje de Shomurodov.

Por su parte, el club actual del futbolista, el Istanbul Bashakshehir, está dispuesto a estudiar las ofertas que lleguen por el delantero. El club podría exigir al menos 15 millones de euros por el traspaso de Eldor.

Cabe destacar que el Bashakshehir adquirió definitivamente los derechos de transferencia de Shomurodov desde la AS Roma en febrero de este año. Este acuerdo costó al club de Estambul 5,8 millones de euros.

El delantero uzbeko registró resultados muy altos en la Süper Lig turca la temporada pasada. Se convirtió en uno de los máximos goleadores del campeonato, anotando 22 goles en 34 encuentros.

Shomurodov también brindó 5 asistencias a sus compañeros. Esta eficacia hizo que naturalmente captara la atención de los clubes líderes de Turquía.

Ahora la cuestión principal es si el Fenerbahce estará dispuesto a pagar la suma solicitada por el Bashakshehir. Si las partes llegan a un acuerdo, Eldor Shomurodov podría comenzar la nueva temporada en las filas de uno de los clubes más famosos de Turquía.

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Shuhrat Razzakov
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