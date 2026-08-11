La estrella del Barça Ronald Araújo se convierte en jugador del Liverpool

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La estrella del Barça Ronald Araújo se convierte en jugador del Liverpool

El Liverpool inglés ha anunciado su próximo gran fichaje en el mercado de transferencias. Los Reds han incorporado al defensa central uruguayo de 27 años del FC Barcelona, Ronald Araújo.

El club inglés confirmó oficialmente que había incorporado al experimentado defensa en calidad de cedido desde el conjunto catalán.

Cesión gratuita y opción de compra de 55 millones de euros

Según informaciones publicadas anteriormente, los Reds tendrán, una vez finalice la cesión, el derecho a adquirir definitivamente al jugador por 55 millones de euros en propiedad.

Según el reconocido periodista e insider Ben Jacobs, el acuerdo presenta las siguientes condiciones económicas:

  • Condiciones de la cesión: La cesión del jugador no le ha costado nada al Liverpool;

  • Obligación salarial: Los Reds asumirán íntegramente el salario anual de Araújo;

  • Concesión importante: El propio Ronald Araújo aceptó reducir en cierta medida su salario de la nueva temporada para hacer posible este traspaso.

Estadísticas en La Liga y nuevo desafío

El defensa uruguayo se había distinguido en el FC Barcelona por su juego sólido y combativo. La temporada pasada, en La Liga española, disputó 24 partidos y marcó 3 goles .

Ahora, Ronald Araújo reforzará la línea defensiva del Liverpool y luchará por importantes victorias en la Premier League y la Champions League.

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Ronald AraújoLiverpoolBarcelonaBen Jacobs
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Shuhrat Razzakov
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