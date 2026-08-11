Mark Zuckerberg publica un manifiesto sobre el futuro de la inteligencia artificial

Mark Zuckerberg, director de la empresa Meta, publicó un manifiesto conceptual sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA), su desarrollo y los principales riesgos para la sociedad. Así lo informó Axios.

Según Zuckerberg, el mayor riesgo que podrían generar las tecnologías de inteligencia artificial es que una sola organización o país ejerza un control excesivo y absoluto sobre esta tecnología.

«Las amenazas están exageradas, mientras que el potencial positivo está subestimado»

En su manifiesto, el fundador de Meta destacó que las noticias alarmistas y las amenazas en torno a la IA están siendo exageradas en exceso, mientras que las posibilidades positivas de esta tecnología para la humanidad no se están valorando lo suficiente.

También defendió una estrecha cooperación entre las empresas de TI y los organismos gubernamentales desde las primeras etapas del desarrollo de los modelos, en lugar de limitar los productos de software una vez terminados.

El nuevo modelo Muse Glimmer y la política de código abierto

El mismo día en que se publicó el manifiesto, Meta presentó su nuevo modelo de IA de código abierto Muse Glimmer .

Las principales características de este modelo son:

Apertura y transparencia: Todos los parámetros del modelo y su base de datos están disponibles para el público, y cualquier usuario puede descargarlo.

Uso local: Aunque es ligeramente menos potente que los sistemas de IA gigantes más recientes, el modelo puede ejecutarse de forma autónoma directamente en los dispositivos personales de los usuarios, como ordenadores o smartphones.

Zuckerberg volvió a defender los modelos de código abierto y el proceso de «destilación» , una tecnología que consiste en reentrenar modelos compactos basándose en sistemas de IA más potentes para extraer sus características más necesarias.

Un fondo de 1.000 millones de dólares para apoyar a las comunidades

La construcción de enormes centros de datos (Data Center) se está acelerando en todo el mundo para desarrollar la inteligencia artificial.

En este contexto, Zuckerberg anunció un plan para crear, cerca de los grandes centros de datos, un fondo especial de 1.000 millones de dólares con el objetivo de apoyar a los residentes y las comunidades locales y desarrollar las infraestructuras.

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