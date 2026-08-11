El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó enérgicamente a las exigencias de Teherán para compensar los daños causados por las operaciones militares. El mandatario estadounidense exigió a Irán pagar indemnizaciones a Estados Unidos y a las familias de las víctimas fallecidas en conflictos, atentados y manifestaciones durante los últimos 50 años.

En un momento de creciente tensión geopolítica, las disputas entre Washington y Teherán se vuelven cada vez más complejas.

La contrademanda de Trump y su declaración en Truth Social

En una declaración publicada en la red social «Truth Social», Donald Trump afirmó que no reconoce las exigencias de Teherán para compensar los daños de guerra y que este asunto nunca se discutió en reuniones anteriores.

Al mismo tiempo, el presidente estadounidense impuso sus propias condiciones a Irán y exigió indemnizaciones por:

Minas y artefactos explosivos: los militares y civiles muertos o gravemente heridos por bombas colocadas al borde de las carreteras;

el USS Cole y las bajas en combate: las familias de los marineros muertos a bordo del USS Cole en 2000 y de miles de soldados más;

manifestantes y víctimas de conflictos: los familiares de los manifestantes muertos en Irán durante los últimos 50 años y de las 52.000 personas fallecidas en los enfrentamientos militares de los últimos cinco meses.

«He ordenado a mis representantes que incluyan firmemente esta exigencia en cualquier futura negociación con Irán», escribió Trump.

Las condiciones de Irán: ¿cuándo se reabrirá el estrecho de Ormuz?

Por su parte, Irán vincula la reapertura del estratégicamente importante estrecho de Ormuz al cumplimiento por parte de Estados Unidos de varias exigencias clave.

Según Mohammad Bagher Zolghadr, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, el estrecho no se abrirá hasta que Washington cambie su política hacia Teherán y cumpla las 6 condiciones principales siguientes:

Compensación total por los daños: Estados Unidos debe compensar los daños militares y financieros causados durante los últimos cinco meses; Poner fin a las amenazas: detener cualquier amenaza militar contra Irán y cualquier profanación de lugares religiosos; Poner fin a los ataques contra los aliados: detener por completo las operaciones militares contra Irán y sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak; Levantar el bloqueo: poner fin al bloqueo marítimo; Retirar las tropas: retirar de la región las fuerzas navales y aéreas estadounidenses; Sanciones y activos: levantar las sanciones contra Irán y desbloquear los activos congelados.

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