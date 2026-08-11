El futuro de Viktor Gyökeres: Niko Kovač respalda al delantero

El entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovač, elogió la actuación del delantero del Arsenal Viktor Gyökeres tras el amistoso disputado en el Emirates Stadium. Aunque el club alemán derrotó por 3-2 al equipo londinense, el técnico destacó especialmente las cualidades positivas del futbolista sueco. Goal.com informa .

Este partido supuso la segunda derrota consecutiva de los hombres de Mikel Arteta durante la pretemporada. Aun así, Viktor Gyökeres convirtió un penalti en la segunda parte y consiguió marcar.

El delantero, que anteriormente jugó en el Sporting CP, había sido criticado por aficionados y especialistas por sus actuaciones en los últimos partidos. Su estado físico y su actividad sobre el terreno de juego habían generado debate, especialmente en los encuentros contra el Real Betis y el Borussia Dortmund.

Las declaraciones de Niko Kovač

En la rueda de prensa posterior al partido, preguntaron a Niko Kovač qué jugadores del equipo rival habían llamado su atención. El técnico alemán elogió especialmente a Viktor Gyökeres. Según sus palabras, el delantero sueco es un jugador fuerte físicamente, rápido y siempre orientado hacia la portería rival.

«Lo conocemos muy bien», añadió el entrenador del Borussia Dortmund, quien también destacó que el Arsenal cuenta con muchos futbolistas de primer nivel.

Manchester City y la nueva temporada en el horizonte

El Arsenal se prepara actualmente para los importantes partidos que tiene por delante, incluido el duelo contra el Manchester City. Viktor Gyökeres afirmó con contundencia que no considera este encuentro un simple amistoso.

Según el delantero, ganar este tipo de partidos aporta confianza adicional al equipo y mejora el ambiente de pretemporada. «Cuando ganas, obtienes confianza y energía positiva», declaró el atacante.

Al mismo tiempo, la defensa del Arsenal, que ha encajado tres goles en cada uno de sus dos últimos partidos, sigue siendo objeto de atención. Gyökeres reconoció que los movimientos y las opciones tácticas del club alemán habían sido una buena lección para el equipo.