El futuro de Viktor Gyökeres: Niko Kovač respalda al delantero

·44·Deportes
El futuro de Viktor Gyökeres: Niko Kovač respalda al delantero

El entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovač, elogió la actuación del delantero del Arsenal Viktor Gyökeres tras el amistoso disputado en el Emirates Stadium. Aunque el club alemán derrotó por 3-2 al equipo londinense, el técnico destacó especialmente las cualidades positivas del futbolista sueco. Goal.com informa .

Este partido supuso la segunda derrota consecutiva de los hombres de Mikel Arteta durante la pretemporada. Aun así, Viktor Gyökeres convirtió un penalti en la segunda parte y consiguió marcar.

El delantero, que anteriormente jugó en el Sporting CP, había sido criticado por aficionados y especialistas por sus actuaciones en los últimos partidos. Su estado físico y su actividad sobre el terreno de juego habían generado debate, especialmente en los encuentros contra el Real Betis y el Borussia Dortmund.

Las declaraciones de Niko Kovač

En la rueda de prensa posterior al partido, preguntaron a Niko Kovač qué jugadores del equipo rival habían llamado su atención. El técnico alemán elogió especialmente a Viktor Gyökeres. Según sus palabras, el delantero sueco es un jugador fuerte físicamente, rápido y siempre orientado hacia la portería rival.

«Lo conocemos muy bien», añadió el entrenador del Borussia Dortmund, quien también destacó que el Arsenal cuenta con muchos futbolistas de primer nivel.

Manchester City y la nueva temporada en el horizonte

El Arsenal se prepara actualmente para los importantes partidos que tiene por delante, incluido el duelo contra el Manchester City. Viktor Gyökeres afirmó con contundencia que no considera este encuentro un simple amistoso.

Según el delantero, ganar este tipo de partidos aporta confianza adicional al equipo y mejora el ambiente de pretemporada. «Cuando ganas, obtienes confianza y energía positiva», declaró el atacante.

Al mismo tiempo, la defensa del Arsenal, que ha encajado tres goles en cada uno de sus dos últimos partidos, sigue siendo objeto de atención. Gyökeres reconoció que los movimientos y las opciones tácticas del club alemán habían sido una buena lección para el equipo.

Viktor GyökeresNiko KovačBorussia DortmundArsenalManchester City
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ronald Araújo llega al Liverpool cedido por el Barcelona y revela los consejos de Luis SuárezRonald Araújo llega al Liverpool cedido por el Barcelona y revela los consejos de Luis SuárezHoy, 02:40El Barcelona podría adelantarse al Real Madrid en el fichaje de RodriEl Barcelona podría adelantarse al Real Madrid en el fichaje de RodriHoy, 02:34Micky van de Ven firma un nuevo contrato con el TottenhamMicky van de Ven firma un nuevo contrato con el TottenhamHoy, 02:18Endrick aclara su futuro: el brasileño seguirá en el Real MadridEndrick aclara su futuro: el brasileño seguirá en el Real MadridHoy, 01:32El Inter vuelve a por Djed SpenceEl Inter vuelve a por Djed SpenceHoy, 01:11Copa de la Liga inglesa: Chelsea se enfrentará al Luton TownCopa de la Liga inglesa: Chelsea se enfrentará al Luton TownHoy, 00:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)