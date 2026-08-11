Ronald Araújo se incorpora al Liverpool: detalles del fichaje

Mientras se prepara para la nueva temporada de la Premier League, el Liverpool sigue reforzando su plantilla, especialmente para resolver sus problemas en la línea defensiva. Según ESPN, el conjunto red ha incorporado al capitán del Barcelona, Ronald Araújo, cedido por una temporada con opción de compra. Se espera que este fichaje sea un paso importante para cubrir las carencias defensivas del club. Según Goal.com que informa.

En los amistosos disputados antes de la nueva temporada contra el Leeds United y el Mónaco, el Liverpool llegó a ganar por dos goles de diferencia, pero acabó perdiendo el partido. Estos resultados dejaron claro que el equipo necesitaba con urgencia defensas centrales adicionales, experimentados y fiables. Como consecuencia, la directiva del club aceleró de inmediato las gestiones y cerró el fichaje del futbolista uruguayo.

La trayectoria futbolística de Ronald Araújo

Según ESPN, Ronald Araújo comenzó su carrera como delantero en Huracán de Rivera y posteriormente pasó a jugar como defensa central en Rentistas. Tras llamar la atención en las divisiones inferiores de Uruguay, también militó en Boston River, donde despertó el interés de clubes españoles. En 2018, el Barcelona cerró su fichaje pese al interés de otros equipos, incluido el Real Madrid.

Tras comenzar con el equipo juvenil del club catalán, el defensa destacó rápidamente por su velocidad para recuperar el balón y su dominio en los duelos aéreos. El entonces entrenador, Ernesto Valverde, lo convocó para el primer equipo. Sin embargo, su debut en LaLiga no fue sencillo: en 2019 fue expulsado en su primer partido contra el Sevilla.

A pesar de ello, el futbolista superó esas dificultades y se convirtió en una pieza fundamental del equipo bajo las órdenes de Ronald Koeman y Xavi Hernández. Ahora está a punto de abrir un nuevo capítulo en su carrera y viajar a Inglaterra para demostrar su valía en la Premier League.

Según los términos del acuerdo, el club inglés asumirá íntegramente el salario del futbolista. Ronald Araújo habría aceptado reducir su sueldo para facilitar que el fichaje se completara rápidamente. Además, el Liverpool tendrá una opción de compra definitiva por 55 millones de euros al final de la temporada.