Copa de la Liga inglesa: Chelsea se enfrentará al Luton Town

·74·Deportes
Copa de la Liga inglesa: Chelsea se enfrentará al Luton Town

Se ha celebrado el sorteo de la segunda ronda de la Copa de la Liga inglesa (Carabao Cup), que ha definido los primeros rivales de los favoritos del torneo. Según Goal.com, Chelsea y Tottenham recibirán en casa a equipos de categorías inferiores. Esta competición representa para los clubes del fútbol inglés una de las primeras oportunidades de conquistar un título durante la temporada. Goal.com informa de ello.

Chelsea, cinco veces campeón de la competición, recibirá al Luton Town en su estadio. Este enfrentamiento está considerado uno de los partidos más destacados del sorteo de la zona Sur. Los Blues conquistaron esta copa por última vez en 2015, cuando derrotaron por 2-0 en la final al Tottenham dirigido por Mauricio Pochettino.

Por su parte, el Tottenham recibirá al Charlton Athletic ante sus aficionados. Este partido, que tendrá el carácter de un derbi londinense, será el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos desde 2011. Cabe recordar que los Spurs ganaron su última Copa de la Liga en 2008, cuando vencieron al Chelsea en la final gracias a los goles marcados en la prórroga.

Partidos atractivos en las zonas Sur y Norte

Con el objetivo de reducir los largos desplazamientos de los aficionados, el sorteo se dividió tradicionalmente entre las zonas Norte y Sur. En otro duelo interesante de la zona Sur, el Southampton pondrá a prueba al West Ham United en casa. El enfrentamiento entre ambos equipos recordará a un duelo de la Premier League.

En la zona Norte, el partido entre Nottingham Forest y Leeds United, que se enfrentarán en el campo del Forest, será uno de los duelos principales. Para el Nottingham Forest, que la temporada pasada alcanzó las semifinales de la Europa League, este encuentro no será sencillo. Además, el Newcastle United recibirá al West Bromwich Albion, mientras que el Everton visitará al Preston North End.

El campeón vigente y los planes de futuro

El Manchester City afrontará la competición como vigente campeón. La temporada pasada conquistó su novena Copa de la Liga tras derrotar al Arsenal en una final dramática. El doblete del joven talento Nico O'Reilly en la segunda parte dio la victoria al equipo de Pep Guardiola. Este éxito permitió al entrenador convertirse en el primer técnico de la historia del fútbol inglés en ganar cinco veces la Copa de la Liga.

Los partidos de la segunda ronda están previstos para la semana que comienza el 24 de agosto de este año. Aunque el sorteo principal ya ha concluido, se espera que los horarios exactos de los encuentros y de sus retransmisiones televisivas se anuncien oficialmente en los próximos días.

Carabao CupChelseaTottenhamManchester CityFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ronald Araújo llega al Liverpool cedido por el Barcelona y revela los consejos de Luis SuárezRonald Araújo llega al Liverpool cedido por el Barcelona y revela los consejos de Luis SuárezHoy, 02:40El Barcelona podría adelantarse al Real Madrid en el fichaje de RodriEl Barcelona podría adelantarse al Real Madrid en el fichaje de RodriHoy, 02:34Micky van de Ven firma un nuevo contrato con el TottenhamMicky van de Ven firma un nuevo contrato con el TottenhamHoy, 02:18Endrick aclara su futuro: el brasileño seguirá en el Real MadridEndrick aclara su futuro: el brasileño seguirá en el Real MadridHoy, 01:32El Inter vuelve a por Djed SpenceEl Inter vuelve a por Djed SpenceHoy, 01:11El futuro de Viktor Gyökeres: Niko Kovač respalda al delanteroEl futuro de Viktor Gyökeres: Niko Kovač respalda al delanteroHoy, 00:33
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)