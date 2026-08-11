Copa de la Liga inglesa: Chelsea se enfrentará al Luton Town

Se ha celebrado el sorteo de la segunda ronda de la Copa de la Liga inglesa (Carabao Cup), que ha definido los primeros rivales de los favoritos del torneo. Según Goal.com, Chelsea y Tottenham recibirán en casa a equipos de categorías inferiores. Esta competición representa para los clubes del fútbol inglés una de las primeras oportunidades de conquistar un título durante la temporada. Goal.com informa de ello.

Chelsea, cinco veces campeón de la competición, recibirá al Luton Town en su estadio. Este enfrentamiento está considerado uno de los partidos más destacados del sorteo de la zona Sur. Los Blues conquistaron esta copa por última vez en 2015, cuando derrotaron por 2-0 en la final al Tottenham dirigido por Mauricio Pochettino.

Por su parte, el Tottenham recibirá al Charlton Athletic ante sus aficionados. Este partido, que tendrá el carácter de un derbi londinense, será el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos desde 2011. Cabe recordar que los Spurs ganaron su última Copa de la Liga en 2008, cuando vencieron al Chelsea en la final gracias a los goles marcados en la prórroga.

Partidos atractivos en las zonas Sur y Norte

Con el objetivo de reducir los largos desplazamientos de los aficionados, el sorteo se dividió tradicionalmente entre las zonas Norte y Sur. En otro duelo interesante de la zona Sur, el Southampton pondrá a prueba al West Ham United en casa. El enfrentamiento entre ambos equipos recordará a un duelo de la Premier League.

En la zona Norte, el partido entre Nottingham Forest y Leeds United, que se enfrentarán en el campo del Forest, será uno de los duelos principales. Para el Nottingham Forest, que la temporada pasada alcanzó las semifinales de la Europa League, este encuentro no será sencillo. Además, el Newcastle United recibirá al West Bromwich Albion, mientras que el Everton visitará al Preston North End.

El campeón vigente y los planes de futuro

El Manchester City afrontará la competición como vigente campeón. La temporada pasada conquistó su novena Copa de la Liga tras derrotar al Arsenal en una final dramática. El doblete del joven talento Nico O'Reilly en la segunda parte dio la victoria al equipo de Pep Guardiola. Este éxito permitió al entrenador convertirse en el primer técnico de la historia del fútbol inglés en ganar cinco veces la Copa de la Liga.

Los partidos de la segunda ronda están previstos para la semana que comienza el 24 de agosto de este año. Aunque el sorteo principal ya ha concluido, se espera que los horarios exactos de los encuentros y de sus retransmisiones televisivas se anuncien oficialmente en los próximos días.