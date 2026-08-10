Las redes sociales, demandadas por la adicción de los menores

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, en San Francisco, rechazó los intentos de grandes empresas tecnológicas como Meta, TikTok, Snapchat y Google de desestimar las demandas. Según Reuters, estas plataformas están acusadas de diseñar deliberadamente sus productos para provocar adicción entre los menores y afrontan miles de procesos judiciales. Así lo informa Techcrunch.com en un artículo.

Las empresas habían acudido a los tribunales para defenderse invocando la conocida Section 230, que exime a las plataformas de responsabilidad por las publicaciones de sus usuarios. Sostenían que esta norma también debía protegerlas frente a las acusaciones de no haber advertido al público sobre los mecanismos de diseño que generan adicción. Sin embargo, el tribunal determinó que el recurso de apelación se había presentado demasiado pronto para ser examinado, ya que este tipo de reclamaciones suele analizarse después del juicio.

Miles de demandas agrupadas

Miles de demandas similares presentadas por particulares, estados, gobiernos locales y distritos escolares se han agrupado en un gran caso federal, que continuará mediante este procedimiento. Se espera que estos procesos legales se conviertan en un precedente importante, capaz de influir significativamente en las futuras actividades de los gigantes tecnológicos.

Según los expertos, todavía es difícil predecir cuál será el resultado de estos juicios. Aun así, los primeros resultados en este ámbito ya están enviando una señal seria a las empresas tecnológicas. En particular, Meta ya ha perdido dos juicios con jurado relacionados con cuestiones similares sobre la seguridad infantil.

Consecuencias futuras y seguridad

En este contexto, el impacto de las redes sociales en la salud mental de los usuarios menores está generando un debate cada vez más intenso a escala mundial. Aumenta la posibilidad de regular legalmente el diseño algorítmico de las plataformas y los mecanismos destinados a mantener a los jóvenes más tiempo frente a las pantallas.

La última decisión judicial podría inaugurar una nueva era, obligando a las empresas tecnológicas a prestar más atención a las normas de seguridad y ética al desarrollar sus productos. Mientras tanto, Meta, TikTok, Snapchat y Google se ven obligadas a revisar sus estrategias de defensa.