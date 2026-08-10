Las redes sociales, demandadas por la adicción de los menores

·40·Tecnología
Las redes sociales, demandadas por la adicción de los menores

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, en San Francisco, rechazó los intentos de grandes empresas tecnológicas como Meta, TikTok, Snapchat y Google de desestimar las demandas. Según Reuters, estas plataformas están acusadas de diseñar deliberadamente sus productos para provocar adicción entre los menores y afrontan miles de procesos judiciales. Así lo informa Techcrunch.com en un artículo.

Las empresas habían acudido a los tribunales para defenderse invocando la conocida Section 230, que exime a las plataformas de responsabilidad por las publicaciones de sus usuarios. Sostenían que esta norma también debía protegerlas frente a las acusaciones de no haber advertido al público sobre los mecanismos de diseño que generan adicción. Sin embargo, el tribunal determinó que el recurso de apelación se había presentado demasiado pronto para ser examinado, ya que este tipo de reclamaciones suele analizarse después del juicio.

Miles de demandas agrupadas

Miles de demandas similares presentadas por particulares, estados, gobiernos locales y distritos escolares se han agrupado en un gran caso federal, que continuará mediante este procedimiento. Se espera que estos procesos legales se conviertan en un precedente importante, capaz de influir significativamente en las futuras actividades de los gigantes tecnológicos.

Según los expertos, todavía es difícil predecir cuál será el resultado de estos juicios. Aun así, los primeros resultados en este ámbito ya están enviando una señal seria a las empresas tecnológicas. En particular, Meta ya ha perdido dos juicios con jurado relacionados con cuestiones similares sobre la seguridad infantil.

Consecuencias futuras y seguridad

En este contexto, el impacto de las redes sociales en la salud mental de los usuarios menores está generando un debate cada vez más intenso a escala mundial. Aumenta la posibilidad de regular legalmente el diseño algorítmico de las plataformas y los mecanismos destinados a mantener a los jóvenes más tiempo frente a las pantallas.

La última decisión judicial podría inaugurar una nueva era, obligando a las empresas tecnológicas a prestar más atención a las normas de seguridad y ética al desarrollar sus productos. Mientras tanto, Meta, TikTok, Snapchat y Google se ven obligadas a revisar sus estrategias de defensa.

Redes SocialesProcesos JudicialesMetaTikTokGoogle
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

OpenAI presenta un nuevo modelo de ciberseguridad ante el aumento de los ataques de IAOpenAI presenta un nuevo modelo de ciberseguridad ante el aumento de los ataques de IAHoy, 04:55Jeff Bezos podría comprar una participación del club de fútbol LiverpoolJeff Bezos podría comprar una participación del club de fútbol LiverpoolHoy, 04:21Atommash lanza un robot para comprobar la calidad de los equipos de las centrales nuclearesAtommash lanza un robot para comprobar la calidad de los equipos de las centrales nuclearesHoy, 03:58Comienza una disputa de patentes entre Rippling y la startup RunlayerComienza una disputa de patentes entre Rippling y la startup RunlayerHoy, 03:29Alphabet pide prestados hasta $25 mil millones para financiar sus gastos en IAAlphabet pide prestados hasta $25 mil millones para financiar sus gastos en IAHoy, 03:23En Australia, un agente de inteligencia artificial hackeó el sistema de un gimnasioEn Australia, un agente de inteligencia artificial hackeó el sistema de un gimnasioHoy, 02:55
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños