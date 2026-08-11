Gigabyte presenta una nueva placa base compatible con PCIe 5.0 y Wi-Fi 6E para LGA1700

Gigabyte ha presentado una versión actualizada de la popular placa base B760M Gaming DDR4, diseñada para la familia de procesadores Intel LGA1700. Según la publicación ixbt.com, el dispositivo, denominado B760M Gaming WIFI6E DDR4 Gen5, destaca por conservar las principales ventajas de las placas de la generación anterior e incorporar interfaces modernas. Así lo informa .

Uno de los cambios principales es la actualización de la ranura destinada a la tarjeta gráfica. Mientras que el modelo original utilizaba el estándar PCIe 4.0, la nueva versión cuenta con una interfaz PCIe 5.0 completa. Esto permite a los usuarios aprovechar las tecnologías más recientes sin renunciar a sus procesadores anteriores ni a la memoria RAM DDR4.

Capacidades técnicas y nuevos estándares

Según los expertos, la compatibilidad con PCIe 5.0 puede resultar especialmente útil al elegir ciertos modelos de tarjetas gráficas GeForce modernas, en particular aquellos con 8 GB de memoria. El bus de nueva generación aumenta la velocidad de transferencia de datos y ayuda a mantener un alto nivel de rendimiento general del sistema.

La conectividad inalámbrica también se ha actualizado de forma significativa. El módulo Wi-Fi 6E, que no estaba presente en la versión original, ahora está integrado en esta placa base y ofrece una conexión inalámbrica a Internet más rápida y estable.

Componentes internos y posibilidades de expansión

Según los datos de ixbt.com, las demás especificaciones técnicas de la placa base incluyen los siguientes componentes:

Subsistema de alimentación de nueve fases y un pequeño disipador para refrigerarlo

Dos ranuras para instalar memoria RAM

Dos ranuras para SSD M.2 (estos puertos solo admiten el estándar PCIe 4.0)

Esta placa base llega al mercado como una solución práctica y económica para los usuarios que desean utilizar las tarjetas gráficas más recientes y conectarse a redes Wi-Fi rápidas sin actualizar sus antiguos procesadores ni su memoria.