Gigabyte presenta una nueva placa base compatible con PCIe 5.0 y Wi-Fi 6E para LGA1700

·49·Tecnología
Gigabyte presenta una nueva placa base compatible con PCIe 5.0 y Wi-Fi 6E para LGA1700

Gigabyte ha presentado una versión actualizada de la popular placa base B760M Gaming DDR4, diseñada para la familia de procesadores Intel LGA1700. Según la publicación ixbt.com, el dispositivo, denominado B760M Gaming WIFI6E DDR4 Gen5, destaca por conservar las principales ventajas de las placas de la generación anterior e incorporar interfaces modernas. Así lo informa .

Uno de los cambios principales es la actualización de la ranura destinada a la tarjeta gráfica. Mientras que el modelo original utilizaba el estándar PCIe 4.0, la nueva versión cuenta con una interfaz PCIe 5.0 completa. Esto permite a los usuarios aprovechar las tecnologías más recientes sin renunciar a sus procesadores anteriores ni a la memoria RAM DDR4.

Capacidades técnicas y nuevos estándares

Según los expertos, la compatibilidad con PCIe 5.0 puede resultar especialmente útil al elegir ciertos modelos de tarjetas gráficas GeForce modernas, en particular aquellos con 8 GB de memoria. El bus de nueva generación aumenta la velocidad de transferencia de datos y ayuda a mantener un alto nivel de rendimiento general del sistema.

La conectividad inalámbrica también se ha actualizado de forma significativa. El módulo Wi-Fi 6E, que no estaba presente en la versión original, ahora está integrado en esta placa base y ofrece una conexión inalámbrica a Internet más rápida y estable.

Componentes internos y posibilidades de expansión

Según los datos de ixbt.com, las demás especificaciones técnicas de la placa base incluyen los siguientes componentes:

  • Subsistema de alimentación de nueve fases y un pequeño disipador para refrigerarlo
  • Dos ranuras para instalar memoria RAM
  • Dos ranuras para SSD M.2 (estos puertos solo admiten el estándar PCIe 4.0)
Esta placa base llega al mercado como una solución práctica y económica para los usuarios que desean utilizar las tarjetas gráficas más recientes y conectarse a redes Wi-Fi rápidas sin actualizar sus antiguos procesadores ni su memoria.

GigabytePlaca BaseIntel LGA1700PCIe 5.0Wi-Fi 6E
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

OpenAI presenta un nuevo modelo de ciberseguridad ante el aumento de los ataques de IAOpenAI presenta un nuevo modelo de ciberseguridad ante el aumento de los ataques de IAHoy, 04:55Jeff Bezos podría comprar una participación del club de fútbol LiverpoolJeff Bezos podría comprar una participación del club de fútbol LiverpoolHoy, 04:21Atommash lanza un robot para comprobar la calidad de los equipos de las centrales nuclearesAtommash lanza un robot para comprobar la calidad de los equipos de las centrales nuclearesHoy, 03:58Comienza una disputa de patentes entre Rippling y la startup RunlayerComienza una disputa de patentes entre Rippling y la startup RunlayerHoy, 03:29Alphabet pide prestados hasta $25 mil millones para financiar sus gastos en IAAlphabet pide prestados hasta $25 mil millones para financiar sus gastos en IAHoy, 03:23En Australia, un agente de inteligencia artificial hackeó el sistema de un gimnasioEn Australia, un agente de inteligencia artificial hackeó el sistema de un gimnasioHoy, 02:55
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños