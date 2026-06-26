Gran intercambio entre el Real Madrid y el Inter: Nico Paz podría ser la clave para el fichaje de Alessandro Bastoni

El club español Real Madrid está diseñando una estrategia inesperada y compleja para el mercado de fichajes de verano. Nico Paz, antiguo canterano del equipo, que ha llamado la atención de los expertos por sus brillantes actuaciones en la liga italiana, se espera que sea la herramienta principal en una gran operación de transferencia para el club madrileño. Según informa Goal.com, el objetivo principal de este plan es concretar el fichaje del defensa del Inter, Alessandro Bastoni. Esto es lo que informa Goal.com.

El contrato de Nico Paz, quien juega actualmente en el Como, incluye una cláusula de recompra para el Real Madrid por 9 millones de euros. Los madrileños planean activar esta cláusula para recuperar al jugador y lanzarlo inmediatamente al mercado con una valoración de 60 millones de euros. Aunque este precio pueda resultar elevado para el Como, el Inter muestra un serio interés en el talentoso centrocampista argentino.

Plan de refuerzo de la línea defensiva

El técnico del Real Madrid, José Mourinho, tiene como objetivo reformar profundamente la línea defensiva del equipo. Inicialmente se consideró la opción de Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund, pero una lesión grave del futbolista arruinó este plan. Por otro lado, el defensa del Manchester City, Ruben Dias, es intocable. Por ello, Alessandro Bastoni se presenta ahora como la opción más viable y de mayor nivel para el club blanco.

La directiva del Inter pide aproximadamente 70 millones de euros por Bastoni. Si el club milanés realmente desea incorporar a Nico Paz, el Real Madrid intentará aprovechar esta situación para reducir el precio de Bastoni o incluirlo en un acuerdo de intercambio. Según los informes, el Barcelona también estuvo interesado en el defensa italiano, pero se retiró de las negociaciones debido al alto coste del traspaso.

Obstáculos legales y reglas de la FIFA

Aunque este plan de transferencia parece perfecto sobre el papel, Florentino Pérez podría enfrentarse a las estrictas normas de la FIFA. Según el reglamento de la FIFA sobre el estatus y la transferencia de jugadores, los «transferencias puente» (bridge transfers) están prohibidas. Si un jugador es transferido dos veces consecutivamente en un plazo de 16 semanas, podría considerarse una infracción.

Para evitar este problema legal, el Real Madrid tendría que recomprar a Nico Paz en verano y esperar hasta el mercado de invierno, o realizar un acuerdo de préstamo con opción de compra obligatoria. De lo contrario, el comité disciplinario de la FIFA podría imponer sanciones graves a ambos clubes, lo que retrasaría los planes de Mourinho para conformar la defensa antes de la nueva temporada.

El hecho de que Alessandro Bastoni esté siendo ligeramente criticado por los aficionados del Inter también aumenta la probabilidad del traspaso. Si los clubes logran un acuerdo, será sin duda una de las operaciones más impactantes de la próxima temporada. Cualquier movimiento entre gigantes como el Real Madrid y el Inter cambia el panorama del fútbol europeo.