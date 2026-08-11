En Kazajistán, supuestamente escayolaron la pierna sana de un niño en lugar de la fracturada

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En Kazajistán, supuestamente escayolaron la pierna sana de un niño en lugar de la fracturada

En las redes sociales en Kazajistán se difundió un video en el que supuestamente escayolaron la pierna sana de un niño en lugar de la lesionada, lo que provocó numerosas reacciones.

Según el autor que difundió el video, después de que el niño se fracturara la pierna, sus padres lo llevaron al hospital para recibir atención médica. Sin embargo, posteriormente se supo que la escayola se colocó en la pierna sana y no en la fracturada.

Este caso generó diversas opiniones entre los usuarios de las redes sociales. Algunos criticaron duramente el error del personal médico, mientras que otros señalaron que era necesario esperar todos los detalles del suceso y la explicación oficial del hospital.

Por el momento, no hay información sobre una respuesta oficial del centro médico o de las autoridades competentes respecto a este caso.

Kazajistán
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