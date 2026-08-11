El vicepresidente ejecutivo de OpenAI, Brad Lightcap, deja la empresa

Brad Lightcap, uno de los directivos de más alto rango y con más años de trayectoria en OpenAI, empresa líder en inteligencia artificial, anunció su salida y el inicio de un nuevo proyecto. La información fue publicada por ixbt.com. Techcrunch.com también informa sobre ello.

Según un mensaje interno enviado al equipo el martes, Brad Lightcap señaló que este paso había sido «agridulce». Afirmó que comenzaba a trabajar en una nueva iniciativa y destacó que su confianza en la misión de OpenAI no había cambiado.

Una larga trayectoria en la empresa

Brad Lightcap se incorporó a OpenAI en 2018 y durante los primeros cuatro años ocupó el cargo de director financiero. Posteriormente, en 2022, fue ascendido a director de operaciones, puesto que desempeñó hasta comienzos de este año.

En medio de los últimos cambios en la dirección de la empresa, pasó a encargarse de proyectos especiales. Antes de llegar a OpenAI, también trabajó junto a Sam Altman, director ejecutivo del fondo de capital riesgo Y Combinator.

En su carta de despedida, Lightcap escribió: «Tuve el honor de formar los primeros equipos operativos y empresariales en las áreas de finanzas, asuntos jurídicos, recursos humanos, alianzas y otras. Uno de los aspectos más gratificantes de este camino fue ver cómo cada equipo crecía bajo el liderazgo de personas brillantes».

Planes futuros y cambios en la plantilla

En su carta, Brad Lightcap habló brevemente de sus próximos planes y dio a entender que comenzaba a trabajar en un nuevo proyecto de capital riesgo. Según explicó, en los últimos meses había reflexionado sobre la siguiente etapa y sobre qué podría obstaculizar el éxito de la misión.

Mientras OpenAI se prepara para una IPO, es decir, una oferta pública inicial de acciones, un proceso de gran importancia en el mundo de la inteligencia artificial, la empresa ha experimentado recientemente varios cambios entre sus altos directivos. En julio, Fidji Simo, responsable del desarrollo de la inteligencia artificial general (AGI), también anunció su salida.

Asimismo, el exresponsable del generador de vídeo Sora, Bill Peebles, y el vicepresidente de ciencia de la empresa, Kevin Weil, se encuentran entre los especialistas que han abandonado OpenAI recientemente.