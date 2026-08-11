«Surxon» podría seguir ganando dinero durante años gracias al traspaso de Karimov

El club «Surxon» de Termez traspasó al joven defensa Behruz Karimoval club suizo «Lugano». El acuerdo es importante no solo porque el jugador se marcha a Europa, sino también porque podría aportar beneficios económicos a largo plazo al club de Termez.

Según la información de Narzulla Saydullayev, «Lugano» pagará a «Surxon» 250.000 euros por el traspaso. Además, se espera que el club reciba aproximadamente 200.000 euros en concepto de compensación por formación.

Un solo jugador puede generar casi medio millón de euros

Si las cifras mencionadas se confirman por completo, «Surxon» podría obtener aproximadamente 450.000 euros en la primera fase gracias al traslado de Karimov a Suiza.

Es un ejemplo importante de los resultados económicos que puede generar para un club uzbeko formar a un joven futbolista y darle oportunidades en el primer equipo.

Sin embargo, la parte más interesante del acuerdo aún está por llegar.

«Surxon» también recibirá una parte del próximo traspaso

Según la información disponible, el club de Termez se ha reservado el derecho a recibir un 10 % del próximo traspaso de Karimov.

Por ejemplo, si Behruz fuera vendido posteriormente por «Lugano» a otro club por 10 millones de euros y el contrato contemplara exactamente el 10 % del importe total del traspaso, «Surxon» podría recibir otros 1 millón de euros .

De este modo, cuanto más exitosa sea la carrera de Karimov en Europa, mayor podría ser el beneficio económico del club que lo formó.

La apuesta de «Surxon» dio sus frutos

El trabajo de los entrenadores Fevzi Davletov y Stanislav Kudryashov, que confiaron en Behruz Karimov pese a su juventud, cobra especial importancia en una situación así.

Dar minutos a un joven nunca es una decisión fácil. En un entorno en el que se exigen resultados, el entrenador asume cierto riesgo al confiar en un joven en lugar de un jugador experimentado.

Pero si el futbolista progresa y después es traspasado a un club extranjero, una decisión así puede ser muy rentable, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también desde el económico.

Un modelo para los clubes uzbekos

El traspaso de Karimov muestra otra realidad importante: los clubes locales pueden obtener ingresos sostenibles no solo fichando a extranjeros consagrados, sino también desarrollando jóvenes futbolistas para después llevarlos al mercado europeo.

En este modelo, el club gana dinero en varias etapas: con el importe del traspaso inicial, la compensación por formación y el porcentaje acordado de una futura venta.

Si el futbolista destaca en el fútbol europeo y pasa a un club más caro, un traspaso que al principio parecía relativamente modesto puede convertirse, con el paso de los años, en un resultado económico muy importante.

Ahora la siguiente etapa depende de Karimov

El paso al «Lugano» no es solo un traspaso al extranjero para Behruz Karimov, sino también una nueva etapa de su carrera.

Destacar en el fútbol suizo, hacerse con un puesto en el primer equipo y llamar la atención de los clubes europeos podrían definir su próximo paso.

Con este traspaso, «Surxon» no solo ha ganado dinero de inmediato, sino que se ha convertido en un club que seguirá con interés cada gran traspaso futuro de Karimov.

Este acuerdo podría ser una señal más importante que un simple traspaso para el fútbol uzbeko: la oportunidad dada a un joven futbolista puede convertirse algún día en el activo más valioso de un club.

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