Se espera que Dušan Vlahović continúe su carrera en Turquía

El próximo delantero cuyo futuro es incierto ya ha elegido su nuevo destino. Según Goal.com, el delantero serbio Dušan Vlahović está cerca de fichar por el Beşiktaş, uno de los grandes clubes de Turquía. De acuerdo con fuentes bien informadas, las negociaciones entre las partes han entrado en su fase final. Sobre este asunto, Goal.com informa .

El futbolista, nacido en el año 2000, era agente libre desde el 1 de julio. Su llegada a Turquía se considera un acontecimiento importante no solo para el club de Estambul, sino también para toda la Süper Lig. Las condiciones económicas del contrato también se han fijado al nivel elevado que corresponde al estatus del jugador.

Detalles del contrato y acuerdo económico

Según la fuente, la directiva del Beşiktaş presentó una oferta irrechazable al goleador serbio. Las partes habrían alcanzado un acuerdo verbal por un contrato de tres años. El jugador recibiría un salario de 10 millones de euros por temporada.

El contrato también incluye varios bonus y una importante prima de fichaje. La última oferta mejorada del club estambulí desempeñó un papel decisivo en el desenlace positivo de este traspaso.

¿Cuándo se espera el anuncio oficial?

Actualmente, las partes están esperando el dictamen oficial de los abogados. Una vez que las cláusulas del contrato sean aprobadas por completo desde el punto de vista jurídico, se espera que Dušan Vlahović vuele a Estambul en las próximas 48 horas.

Recordemos que el anterior club del jugador era la Juventus de Turín, donde militó durante cuatro años en uno de los grandes de Italia. Sin cambiar los colores negro y blanco, ahora pasa del club turinés al equipo estambulí, que también viste de negro y blanco.