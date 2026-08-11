La startup de inteligencia artificial de Igor Babuschkin capta 1,1 mil millones de dólares

Una nueva startup ha acaparado la atención tras registrar en tiempo récord una financiación sin precedentes en el mercado de la inteligencia artificial. Según ixbt.com, River AI, fundada por Igor Babuschkin, uno de los cofundadores de xAI, logró captar 1,1 mil millones de dólares en solo dos meses de actividad mediante una ronda semilla y otra de serie A. Esta importante ronda de financiación fue liderada por las firmas de inversión General Catalyst y AMP PBC. La información fue publicada por Techcrunch.com que lo informa.

Grandes inversores como NVIDIA, AMD Ventures, Y Combinator y Temasek también aportaron capital al proyecto. Cabe recordar que AMP PBC fue fundada en 2026 por Anjney Midha, antiguo socio principal de Andreessen Horowitz, quien anteriormente había apoyado proyectos como Black Forest Labs, Mistral AI, LMArena y OpenRouter.

Reconstruir desde cero la arquitectura de la inteligencia artificial

River AI se presentó ante el público en junio de este año con una misión singular. Igor Babuschkin, que anteriormente trabajó en inteligencia artificial en DeepMind y OpenAI, pretende replantear las tecnologías de IA desde cero, comenzando por el proceso de entrenamiento de los modelos. El principal objetivo de la empresa no es crear sistemas que sustituyan por completo el trabajo humano, sino convertir los agentes en asistentes entrenados de forma personalizada.

Según el fundador, para lograrlo es necesario reconstruir por completo la capa tecnológica. Esto incluye el proceso de entrenamiento, los modelos, la capa de producto y nuevo hardware que permita acercar la IA personalizada a la vida humana. El proyecto planea crear no un simple ejecutor de tareas, sino un compañero capaz de anticipar las necesidades del usuario y trabajar en su beneficio.

Nuevas oportunidades para desarrolladores y empresas

Actualmente, River AI ofrece un servicio API basado en modelos abiertos, con precios establecidos para millones de tokens. Esta API permite a los desarrolladores configurar los modelos mediante entrenamiento reforzado y tecnologías de adaptación flexible de bajo nivel. Los productos de la empresa permiten transformar modelos abiertos en sistemas realmente personalizados y utilizarlos con facilidad, en lugar de gestionar modelos que no les pertenecen.

Según los especialistas del mercado, una inversión tan importante refleja la intensa actividad del sector, mientras que River AI aparece en el momento adecuado. Hoy, las grandes empresas buscan controlar su futuro en la IA mediante modelos de pesos abiertos. A través de sus nuevas soluciones en la nube, la empresa promete resolver con rapidez y de forma rentable los complejos procesos relacionados con esta dirección.

Según la ambiciosa visión de la empresa, en el futuro cada persona tendrá un agente personal que habrá entrenado por sí misma y que trabajará en su beneficio. El crecimiento de agentes personales que funcionan localmente, como OpenClaw, y la colaboración de NVIDIA con fabricantes de ordenadores como Dell, Microsoft y HP demuestran que esta tendencia gana popularidad. El tiempo dirá en qué se diferencia realmente la tecnología de River AI, pero la startup inicia su camino con importantes recursos financieros.