El ciclista uzbeko conquistó 3 medallas en un torneo internacional

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El ciclista uzbeko conquistó 3 medallas en un torneo internacional

En la ciudad eslovaca de Prešov se celebró la prestigiosa competición internacional de ciclismo en pista «GP Slovak Cycling Federation». En este intenso torneo de dos etapas, Sergey Rostovsev, miembro de la selección de Uzbekistán, tuvo una destacada actuación, subió a los tres escalones del podio y defendió con honor el prestigio de su país.

El Comité Olímpico Nacional de Uzbekistán (CON) informó oficialmente de esta buena noticia.

Todos los escalones del podio: oro, plata y bronce

En las reñidas disputas celebradas en las pistas de Eslovaquia, nuestro compatriota demostró una excelente preparación física y táctica. Al término de las dos etapas, Rostovsev conquistó 1 medalla de oro, 1 de plata y 1 de bronce .

La colección de medallas de nuestro deportista llegó en las siguientes pruebas:

  • Prueba de «Scratch»: En la primera etapa de esta prueba, que exige una voluntad de acero y gran velocidad, Sergey Rostovsev superó a todos sus rivales y consiguió la medalla de oro .

  • Prueba de «Elimination»: En esta compleja prueba, disputada en ambas etapas y marcada por un alto componente táctico, nuestro compatriota mostró regularidad y obtuvo, respectivamente, las medallas de plata y bronce .

Regularidad en la escena internacional

Los triunfos de este tipo logrados por los representantes de la selección de ciclismo de Uzbekistán en los escenarios europeos son el resultado práctico de la gran atención que recibe esta disciplina en el país y de una preparación sistemática. La victoria conseguida en el torneo «GP Slovak Cycling Federation» de Prešov ayudará a Sergey Rostovsev a sumar puntos en el ranking internacional y a reforzar aún más su preparación mental de cara a las próximas grandes competiciones.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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