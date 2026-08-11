Estados Unidos bate un récord de calor de 130 años y registra una cifra histórica

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Estados Unidos bate un récord de calor de 130 años y registra una cifra histórica

En los 48 estados contiguos de Estados Unidos, julio de 2026 quedó registrado en la historia de las observaciones meteorológicas como el mes más caluroso . La temperatura media alcanzó los 24,94 grados, superando el récord anterior establecido en julio de 1936. Así lo informó Associated Press.

Según los datos, en julio la temperatura media en los 48 estados contiguos alcanzó 76,89 grados Fahrenheit, es decir, 24,94 grados Celsius. En Estados Unidos se recopilan datos meteorológicos sistemáticos desde 1895.

Curiosamente, aunque en Alaska se registraron temperaturas ligeramente más frescas de lo habitual, julio fue más caluroso de lo normal en los 48 estados contiguos. Las temperaturas más altas se registraron en el Oeste montañoso, el Sudoeste, las Llanuras del Norte y el Sudeste.

Además, en cada uno de los 48 estados, la temperatura media de julio fue al menos 1 grado Fahrenheit, es decir, aproximadamente 0,6 grados Celsius, superior a la media registrada en el siglo XX.

Las noches también fueron más calurosas de lo habitual

Los expertos señalan que una de las principales causas de este calor récord fue el aumento de las temperaturas nocturnas . Es decir, las temperaturas estuvieron por encima de lo normal no solo durante el día, sino también por la noche, y en julio se registró asimismo un récord de temperaturas mínimas nocturnas.

Según Jeff Masters, climatólogo de la Universidad de Yale, el calor observado en julio de 2026 incluso superó los récords registrados en la década de 1930, durante el «Dust Bowl».

El experto considera esta situación uno de los graves problemas relacionados con el cambio climático. Estas temperaturas récord muestran que los cambios climáticos a largo plazo son cada vez más evidentes en Estados Unidos.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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