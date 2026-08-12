Khabib Nurmagomedov lanza una declaración contundente en un encuentro en Nueva Jersey...

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Khabib Nurmagomedov lanza una declaración contundente en un encuentro en Nueva Jersey...

Miembro del Salón de la Fama de la UFC y excampeón mundial del peso ligero Khabib Nurmagomedov declaró que él y sus compañeros de equipo perdieron importantes contratos de patrocinio después de apoyar abiertamente al pueblo palestino en el conflicto entre Israel y Palestina. El legendario deportista, de 37 años, lo dijo durante un encuentro cercano con aficionados en el estado estadounidense de Nueva Jersey.

Según Nurmagomedov, pese a las pérdidas económicas, la vida humana y decir la verdad están por encima de cualquier riqueza o cantidad de dinero.

«No guardéis silencio: el 90 % de la gente sabe que es un genocidio»

El legendario luchador subrayó especialmente que los deportistas y las personalidades famosas de todo el mundo no deben guardar silencio ante la injusticia:

«El 90 % de la gente sabe que la política de Israel hacia el pueblo palestino constituye un genocidio. La mayor responsabilidad es, al menos, hablar de ello a la gente. De acuerdo, quizá no podáis hacer nada para detener el proceso, pero no guardéis silencio. Lo digo desde el punto de vista de un deportista», declaró Khabib.

«Islam Makhachev, Usman y yo perdimos mucho dinero»

Nurmagomedov habló sobre la reacción de las grandes empresas y patrocinadores del mundo del deporte ante las posiciones políticas y reveló las presiones económicas a las que se enfrentó su equipo:

«Imaginad que publicáis algo sobre esto en las redes sociales o habláis públicamente del tema: perderíais vuestros contratos y patrocinios de varios millones de dólares. Muchos patrocinadores no quieren trabajar con deportistas que apoyan a Palestina. Olvidaos de que respalden vuestra postura: simplemente rescinden los contratos de forma unilateral.

¿Creéis que esto no me ocurrió a mí? ¿O que no les ocurrió a Islam Makhachev o Usman Nurmagomedov? Eso es exactamente lo que nos pasó. Perdimos enormes cantidades de dinero», añadió el excampeón.

«El dinero no es nada frente a la vida humana»

Aun así, Nurmagomedov concluyó afirmando que no renunciaría a su conciencia ni a sus principios humanos por intereses materiales y subrayó que la dignidad humana está por encima de cualquier contrato financiero:

«Pero, comparado con la vida humana y su valor, creedme, el dinero no es nada».

Khabib y sus compañeros de equipo —el actual campeón de la UFC, Islam Makhachev, y el campeón de Bellator, Usman Nurmagomedov— apoyan regularmente al pueblo palestino en el ámbito internacional y en las redes sociales.

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Shuhrat Razzakov
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