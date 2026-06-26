Francia y Noruega luchan por el liderato del grupo

·32·Deportes
Francia y Noruega luchan por el liderato del grupo

Continúan los encuentros de la 3ª jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

A las 00:00 hora de Tashkent, comenzaron los últimos partidos del grupo «I». Las selecciones de Francia y Noruega, que ya aseguraron su pase a los play-offs, se enfrentan por la victoria del grupo.

Ambos equipos sumaron 6 puntos tras las dos primeras jornadas. Por lo tanto, este encuentro determinará quién ocupará el primer lugar del grupo «I».

Francia alinea en su once titular a atacantes como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué. Noruega, por su parte, intentará complicar el partido con un juego rápido y físico.

CM 2026. Grupo «I», 3ª jornada

Noruega — Francia

Noruega: Selvik, Osgord, Falchener, Shelderup, Berg, Bobb, Byorkan, Larsen, Ostigor, Torstvedt, Eursnes.

Francia: Maignan, Koundé, Upamecano, Lacroix, Hernandez, Tchouaméni, Koné, Doué, Olise, Dembélé, Mbappé.

El resultado de este duelo también podría influir en el próximo rival de los equipos en la fase de play-offs. Por ello, se espera que tanto Francia como Noruega den todo por terminar primeros del grupo.

FranciaNoruegaKylian MbappéOusmane DembéléMichael Olise
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Senegal e Irak se enfrentan por el tercer puestoSenegal e Irak se enfrentan por el tercer puestoAyer, 23:18¡¿Qatar «compró» aficionados para el Mundial 2026?! Investigación impactante¡¿Qatar «compró» aficionados para el Mundial 2026?! Investigación impactanteAyer, 22:07Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbolGeorgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbolAyer, 22:04Montella: «Mis jugadores no merecían tales críticas»Montella: «Mis jugadores no merecían tales críticas»Ayer, 21:41Kerjakov: «Uzbekistán necesita un milagro para llegar a los play-offs»Kerjakov: «Uzbekistán necesita un milagro para llegar a los play-offs»Ayer, 21:35El Milan nombra a un nuevo entrenador: Ruud Gullit advierte sobre el riesgo para Christian PulisicEl Milan nombra a un nuevo entrenador: Ruud Gullit advierte sobre el riesgo para Christian PulisicAyer, 21:16
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev