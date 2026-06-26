Francia y Noruega luchan por el liderato del grupo

Continúan los encuentros de la 3ª jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

A las 00:00 hora de Tashkent, comenzaron los últimos partidos del grupo «I». Las selecciones de Francia y Noruega, que ya aseguraron su pase a los play-offs, se enfrentan por la victoria del grupo.

Ambos equipos sumaron 6 puntos tras las dos primeras jornadas. Por lo tanto, este encuentro determinará quién ocupará el primer lugar del grupo «I».

Francia alinea en su once titular a atacantes como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué. Noruega, por su parte, intentará complicar el partido con un juego rápido y físico.

CM 2026. Grupo «I», 3ª jornada

Noruega — Francia

Noruega: Selvik, Osgord, Falchener, Shelderup, Berg, Bobb, Byorkan, Larsen, Ostigor, Torstvedt, Eursnes.

Francia: Maignan, Koundé, Upamecano, Lacroix, Hernandez, Tchouaméni, Koné, Doué, Olise, Dembélé, Mbappé.

El resultado de este duelo también podría influir en el próximo rival de los equipos en la fase de play-offs. Por ello, se espera que tanto Francia como Noruega den todo por terminar primeros del grupo.