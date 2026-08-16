Mientras avanza la temporada del campeonato estadounidense, el Inter Miami liderado por Lionel Messi sufrió una dura derrota como visitante. El equipo dirigido por Xavier Mascherano, que jugó en el campo del Nashville SC, cayó por 4-1 y regresó con las manos vacías. Según Goal.com, el encuentro fue realmente desafortunado para el club de Florida, según Goal.com, que lo informó.

El punto de inflexión y los momentos decisivos del partido

Desde el comienzo del encuentro, los visitantes no lograron encontrar su juego y tuvieron dificultades para resistir la presión del rival. Después de que el equipo local abriera el marcador, el Inter Miami tuvo una buena oportunidad para reaccionar. En el minuto 23, se sancionó un penalti a favor del equipo.

La principal estrella del conjunto, Lionel Messi, se encargó del lanzamiento. Sin embargo, el guardameta rival Shvake detuvo el penalti del delantero argentino. El portero adivinó correctamente la dirección del disparo, evitó un gol prácticamente seguro y logró mantener la ventaja de su equipo.

Si el penalti hubiera terminado en gol, el guion del partido podría haber sido completamente distinto. Sin embargo, el lanzamiento fallado supuso un duro golpe para los visitantes y condicionó el resto del encuentro.

El dominio en la segunda parte y la noche gris de Messi

Tras el descanso, los locales resolvieron el destino del partido a su favor. Nashville SC aumentó aún más su dominio, amplió la diferencia y terminó imponiéndose por 4-1. El resultado se convirtió en una victoria importante y prestigiosa para el conjunto local.

Para Lionel Messi, la noche quedó marcada no solo por su penalti fallado, sino también por otros momentos desagradables. Durante el encuentro, el árbitro amonestó con tarjeta amarilla a «La Pulga». Así, el experimentado futbolista vivió una noche especialmente complicada en el plano personal.

Después de la derrota, el equipo de Xavier Mascherano deberá analizar sus deficiencias tanto en defensa como en ataque. Nashville SC, por su parte, mostró carácter ante su afición, sumó tres puntos importantes y volvió a demostrar sus capacidades.