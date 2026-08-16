Los capitanes del Manchester City: Enzo Maresca forma un nuevo grupo

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Los capitanes del Manchester City: Enzo Maresca forma un nuevo grupo

Enzo Maresca ha introducido cambios profundos en el consejo de capitanes del Manchester City. Mientras la plantilla del club se renueva, el entrenador trabaja para identificar a los líderes del equipo, pero la situación en torno al centrocampista español Rodri y su futuro está generando un intenso debate dentro del grupo. De ello informa Goal.com.

Según Goal.com, tras el traspaso de Bernardo Silva al Real Madrid, Rúben Dias y Erling Haaland son los únicos jugadores que quedan del grupo de capitanes de la temporada pasada. El entrenador declaró que no quiere tomar una decisión definitiva antes del cierre del mercado y que elegirá a otros dos líderes.

La responsabilidad del capitán y la táctica

Maresca subrayó que la condición de capitán no concede al futbolista ningún privilegio ni libertad adicional, sino que implica exigencias aún mayores. En su opinión, Rúben Dias ya ha demostrado ser un verdadero líder por su carácter dentro del campo y en el vestuario.

Al mismo tiempo, existe un pequeño problema táctico, con un toque de humor, relacionado con que Erling Haaland lleve el brazalete. El técnico italiano explicó que, tras marcar un gol, tiene la costumbre de llamar inmediatamente al capitán para darle instrucciones tácticas, por lo que podría haber algunos malentendidos con el delantero noruego.

Las dudas sobre Rodri y el interés del Barcelona

Uno de los aspectos más destacados de la declaración de Maresca fue la ausencia del nombre de Rodri en la lista de capitanes. Aunque el club catalán Barcelona rechazó una oferta de 60 millones de euros por el centrocampista, el propio jugador desea fervientemente trasladarse a Cataluña.

Al parecer, Rodri está tomando medidas para no regresar a la ciudad deportiva del equipo, ya que las negociaciones entre las partes han entrado en una fase decisiva. No obstante, el entrenador afirmó tajantemente que espera que el jugador vuelva a los entrenamientos el 14 de agosto.

Dado que las operaciones de fichajes del club aún no han concluido, Maresca planea completar la planificación de la pretemporada solo después del cierre oficial del mercado de verano. Por ahora, se espera que Rúben Dias lidere al equipo hacia la nueva temporada como capitán principal.

Manchester CityEnzo MarescaRodriErling HaalandRúben Dias
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