El primer smartphone de Xiaomi cumple 15 años

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El primer smartphone de Xiaomi cumple 15 años

Hoy, 16 de agosto, se celebra una de las fechas más importantes de la historia de Xiaomi en el sector móvil. Según informa ixbt.com, el smartphone de Xiaomi presentado por primera vez en Pekín ese mismo día de 2011 cumple nada menos que 15 años. Con motivo de este aniversario, Wang Xiaoyan, vicepresidenta del Grupo Xiaomi y responsable de la filial china de la compañía, felicitó a todos sus fieles seguidores. Al respecto, Ixbt.com informa de la noticia.

La empresa Xiaomi fue fundada el 6 de abril de 2010 y, ya en agosto de ese año, sus especialistas comenzaron a probar su famosa interfaz MIUI. Presentado un año después, el primer dispositivo se convirtió en el primer paso de la compañía en el sector móvil y en la base de sus grandes éxitos futuros.

Características técnicas del dispositivo histórico

Considerado avanzado para su época, el primer smartphone de Xiaomi se ofrecía a los compradores por 1.999 yuanes. Aunque este dispositivo parece sencillo en comparación con los flagships actuales, en su momento contaba con especificaciones muy destacadas:

  • pantalla de 4 pulgadas (resolución de 854 × 480 píxeles);
  • procesador Qualcomm Snapdragon MSM8260 de dos núcleos, con una frecuencia de 1,5 GHz;
  • 1 GB de RAM y 4 GB de almacenamiento interno;
  • batería con una capacidad de 1930 mAh.
El dispositivo funcionaba con el software MIUI basado en el sistema operativo Android 2.3.

El camino hasta convertirse en líder del mercado mundial

En los últimos 15 años, Xiaomi ha pasado de ser una pequeña start-up a convertirse en un gigante tecnológico mundial. El camino, que comenzó con la fabricación de smartphones asequibles, le permitió convertirse en uno de los mayores actores del mercado móvil global. La compañía se ha ganado la confianza de millones de usuarios no solo con sus smartphones, sino también con diversos dispositivos para ecosistemas inteligentes.

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Abror Shuhratov
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