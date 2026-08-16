El Manchester United quiere fichar al defensa del Bayern Kim Min-jae

El Manchester United está interesado en el fichaje del defensa surcoreano Kim Min-jae, quien atraviesa un momento complicado en el Bayern. Según informa Goal.com.

Michael Carrick ha comenzado a trabajar en esta operación con el objetivo de reforzar aún más la línea defensiva del equipo y completarla con un jugador experimentado. A pesar de haber estado activo en el mercado de invierno, la directiva del club entiende perfectamente que es necesario introducir más cambios en la plantilla para competir al más alto nivel. Las frecuentes lesiones de los centrales Lisandro Martínez y Leny Yoro preocupan especialmente al cuerpo técnico. Además, teniendo en cuenta que Harry Maguire está cada vez más cerca del final de su carrera, el equipo necesita con urgencia un defensa fiable para los próximos años.

Kim Min-jae llegó al club muniqués procedente del Napoli en 2023, a cambio de 50 millones de euros. Su velocidad y fortaleza física lo convierten en un candidato que encaja perfectamente con las exigencias del Manchester United. Sin embargo, el futuro del futbolista en Múnich sigue en el aire.

El Bayern no quiere dejar marchar al futbolista

Según Christian Falk, periodista de Bayern Insider, el club inglés sigue de cerca la situación del defensa. Falk afirma que son ciertas las informaciones que sitúan al surcoreano en la lista del Manchester United, aunque el propio jugador está centrado por ahora únicamente en recuperar su puesto en el Bayern.

El cuerpo técnico dirigido por Vincent Kompany se ha marcado como principal objetivo ganar la Liga de Campeones esta temporada. Por ello, el club alemán necesita contar con una plantilla amplia para evitar dificultades durante la temporada debido a las lesiones y al apretado calendario. La venta de Kim Min-jae podría reducir considerablemente las opciones del equipo en el centro de la defensa.

Carrick afronta importantes desafíos

Mientras continúan los rumores sobre el fichaje, Michael Carrick debe centrar toda su atención en los próximos partidos de la Premier League. En particular, después de que Lisandro Martínez volviera a lesionarse durante un encuentro con la selección argentina, el entrenador se ve obligado a concentrarse en los futbolistas disponibles.

Por ahora, la directiva y el cuerpo técnico del Bayern están a favor de mantener a Kim en el equipo. El propio jugador tampoco parece descontento con su papel en el conjunto muniqués, lo que dificulta su fichaje. Aun así, se espera que el club inglés vuelva a intentarlo antes del cierre del mercado de fichajes.