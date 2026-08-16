Llega HyperOS 4 basado en Android 17 para el smartphone Xiaomi Mi 6

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Llega HyperOS 4 basado en Android 17 para el smartphone Xiaomi Mi 6

El reconocido desarrollador Rlightz7iF_RLZ presentó su nuevo e interesante proyecto. Según ixbt.com, se creó una versión especial del sistema operativo HyperOS 4 para el legendario smartphone Xiaomi Mi 6, lanzado en 2017. Esta novedad fue una auténtica sorpresa en el mundo de la tecnología, ya que el dispositivo obsoleto, sin soporte oficial, ahora puede probar las funciones de software más recientes. Ixbt.com informa a sus lectores en un artículo.

El nuevo firmware alternativo se presenta con el número 4.0.0.9.XCACNXM y está basado en la versión interna de HyperOS 4 destinada al modelo Xiaomi 17. Este sistema, que incorpora funciones modernas, se basa en Android 17. Muchos se sorprendieron al comprobar que este smartphone, equipado con un procesador Snapdragon 835 y considerado obsoleto desde hace años, funciona con relativa fluidez incluso con un sistema tan complejo.

Advertencias de uso

Sin embargo, los especialistas y el propio desarrollador destacan que se trata únicamente de una versión experimental. El firmware todavía contiene numerosos errores y algunas de sus funciones podrían no funcionar correctamente. Por ello, no se recomienda en absoluto instalar esta actualización en el smartphone principal de uso diario.

Estos experimentos ofrecidos por la comunidad de desarrolladores están dirigidos principalmente a los entusiastas de la tecnología y a los curiosos. Solo permiten probar hasta dónde llegan las capacidades técnicas de los dispositivos antiguos y conocer la interfaz de un nuevo sistema operativo.

El trabajo de los desarrolladores independientes

Recordemos que el Xiaomi Mi 6 fue en su momento uno de los smartphones insignia más populares del mercado y se ganó el cariño de los compradores. La empresa dejó de ofrecer oficialmente actualizaciones importantes para este modelo hace ya tiempo. Tras las últimas versiones oficiales, el smartphone permaneció durante mucho tiempo sin nuevas funciones.

A pesar de ello, gracias a los desarrolladores independientes y a los entusiastas, el dispositivo está viviendo una segunda juventud. Anteriormente, se crearon ports no oficiales de MIUI 13 y MIUI 14 para este modelo. Ahora, nueve años después, aquel smartphone insignia ha conseguido ejecutar el moderno sistema HyperOS 4.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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