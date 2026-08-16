Frank Lampard quiere fichar a dos jugadores del Chelsea

El entrenador del Coventry, Frank Lampard, trabaja en el fichaje de dos jugadores de su antiguo club, el Chelsea. Mientras se prepara para regresar a la Premier League, la directiva del club se mueve en los últimos días del mercado para reforzar la plantilla, según informa Goal.com.

Según Goal.com, Lampard ya había expresado su deseo de contar con Mykhailo Mudryk en su equipo. Tras una larga suspensión relacionada con un caso de dopaje, el internacional ucraniano volvió a estar a disposición de Xabi Alonso. El futbolista estaba sancionado desde noviembre de 2024 por la presencia de meldonio y ya cumplió su castigo de un año y ocho meses.

Los planes de fichajes de Lampard

Mykhailo Mudryk prefiere quedarse en la Premier League antes que fichar por el club francés Strasbourg. El entrenador del Coventry cree que la velocidad y el estilo de juego del extremo ucraniano pueden ser factores clave para que el equipo logre mantenerse en la máxima categoría.

Los objetivos de Lampard no se limitan a Mudryk. Según el periodista de TalkSPORT Alex Crook, el experimentado técnico también intenta incorporar a Josh Acheampong, canterano del Chelsea.

Cambios en la plantilla y perspectivas

El defensa de 20 años ha disputado 44 partidos con el primer equipo desde su debut en 2024. El club londinense había incluido inicialmente al joven talento entre los jugadores intransferibles, pero esa decisión podría cambiar en los últimos días del mercado.

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, continúa renovando la plantilla. El fichaje de Maxence Lacroix, procedente del Crystal Palace, por 52 millones de libras, y la salida de Trevoh Chalobah al Como podrían limitar considerablemente las oportunidades de juego de Acheampong.

Por ello, la directiva del club londinense podría valorar positivamente ceder o traspasar al joven futbolista para que gane experiencia bajo las órdenes de Lampard. El Coventry se prepara seriamente para sus primeros retos en la Premier League.