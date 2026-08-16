La Juventus se prepara para grandes cambios en su línea defensiva

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La Juventus se prepara para grandes cambios en su línea defensiva

La Juventus de Turín continúa moviéndose activamente en el mercado de fichajes y planea renovar considerablemente su plantilla. El traspaso del defensa central colombiano Jhon Lucumí, procedente del Bolonia, se encuentra en la fase final. Se espera que la llegada del nuevo jugador afecte a otros futbolistas del equipo y genere una cadena de movimientos en el mercado. Según Tuttosport, la incorporación podría cambiar el futuro de varios defensas del club. Sobre este asunto, Goal.com informa .

El futuro de los defensas y el interés en el mercado de fichajes

Actualmente, la directiva de la Juventus trabaja seriamente no solo en incorporar nuevos jugadores, sino también en dar salida a los futbolistas que no entran en los planes. Según la fuente, al menos uno de los defensas Daniele Rugani, Federico Gatti y Juan Cabal abandonará el equipo. Varios clubes han mostrado interés por cada uno de ellos y ya han comenzado las negociaciones.

Varios clubes italianos, en particular, pretenden hacerse con los servicios del experimentado defensa Daniele Rugani. Monza, Sassuolo y Udinese han enviado solicitudes oficiales para fichar al jugador. Su experiencia en la Serie A debería ser un factor importante para estos equipos.

Los planes de los clubes franceses e italianos

El futuro de Federico Gatti también sigue siendo objeto de atención. El Olympique de Marsella está interesado en el defensa. Sin embargo, la primera oferta del club francés, que incluiría una cesión con opción de compra, no habría convencido a la directiva de la Juventus. El club turinés solo estaría dispuesto a estudiar un traspaso definitivo u ofertas con condiciones más favorables.

El interés por Gatti no se limita a Francia. Según informaciones difundidas por medios deportivos nacionales e internacionales, el Nápoles también sigue de cerca la situación del defensa. No obstante, las acciones del club napolitano dependen directamente del resultado de las negociaciones con el defensa del Chelsea, Benoît Badiashile.

Juan Cabal podría fichar por el Bolonia

Otro defensa del equipo, Juan Cabal, también podría cambiar de club próximamente. Se espera que el colombiano se marche al Bolonia de forma independiente al traspaso de Jhon Lucumí. Según Tuttosport, la operación podría cerrarse en forma de cesión, y el propio jugador vería con buenos ojos incorporarse a los Rossoblù.

La directiva de la Juventus pretende resolver estos traspasos en poco tiempo para optimizar la plantilla de cara a la pretemporada y mantener el equilibrio financiero. Tras el anuncio oficial de Jhon Lucumí, se espera que se aceleren las operaciones relacionadas con los demás defensas del club.

JuventusFichajesJhon LucumíSerie AFútbol
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