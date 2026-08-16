Los resultados de la Premier League inglesa en los últimos años y los problemas del club continúan siendo objeto de intensos debates entre expertos del fútbol y exjugadores. Según Sportmediaset, la contundente derrota del Manchester United en su próximo partido amistoso provocó duras críticas de la leyenda del club, Gary Neville. En sus intervenciones de análisis, el exdefensa criticó abiertamente las deficiencias del juego del equipo. Sobre ello, Goal.com informa lo siguiente.

Como se sabe, el AC Milan logró imponerse en este encuentro. Según Gary Neville, pese a que varios jugadores importantes del once titular rival no saltaron al campo, el club inglés no supo aprovechar los espacios y sufrió una derrota vergonzosa. En su opinión, los milanistas, que no consiguen ganar en sus últimos partidos, atravesaron con facilidad la defensa del Manchester United.

El desarrollo del partido y el ritmo de los goles

El encuentro estuvo lleno de acontecimientos inesperados y ofreció muchos goles a los aficionados. El marcador se abrió en el minuto 2, cuando Harry Maguire anotó para el conjunto local. Sin embargo, el AC Milan tomó la iniciativa y empató gracias a sus ataques intensos. Samuel Chukwueze igualó el marcador en el minuto 37. Al comienzo de la segunda parte, Dorgu volvió a poner por delante al Manchester United, pero a partir de entonces el rival dominó por completo sobre el terreno de juego.

Cissé, Sergio Ramos y Ruben Loftus-Cheek también inscribieron sus nombres en el marcador para el AC Milan. Como resultado, el encuentro terminó con una amplia victoria milanista. Quedó claro que los técnicos, que ejercían de hecho las funciones de entrenadores principales, realizaron varios experimentos con la alineación, lo que afectó a la calidad del juego.

La opinión de Gary Neville sobre la política de fichajes

El exfutbolista de 51 años recordó la época dorada de la era de Sir Alex Ferguson y señaló que fichar nuevos jugadores es la única solución a los problemas actuales. Según afirmó, el equipo necesita refuerzos en todas las líneas, especialmente futbolistas de alto nivel y competitivos. Con la plantilla actual no se puede llegar lejos, mientras que el desorden defensivo exige cambios importantes.

Durante el partido, los entrenadores de ambos equipos realizaron numerosos cambios y probaron también a jóvenes futbolistas del banquillo. Sin embargo, los expertos destacaron que el principal problema sigue siendo la falta de juego colectivo y de regularidad. Las críticas de Gary Neville volvieron a recordar las difíciles tareas que afronta la directiva del Manchester United.