La Juventus, cerca de cerrar el fichaje de Emiliano Martínez

El club turinés Juventus continúa trabajando activamente para reforzar su plantilla en los últimos días del mercado de verano. Según The Athletic, ya se perfila el principal candidato para la posición de portero experimentado que el entrenador Luchano Spalletti llevaba tiempo reclamando. Se espera que Emiliano Martínez, guardameta de la selección argentina y del Aston Villa, continúe su carrera en la Serie A. Al respecto, Goal.com informa .

Desde la apertura del mercado, una de las principales tareas de la directiva de la Juventus era encontrar un portero fiable y capaz de manejar bien el balón con los pies. El cuerpo técnico, que no estaba plenamente satisfecho con el rendimiento de Di Gregorio y Perin, se decantó finalmente por el guardameta argentino conocido como Dibu. El propio jugador también había comunicado al Aston Villa su deseo de marcharse a otro club y ya había alcanzado un acuerdo con los turineses sobre las condiciones de su contrato.

Diferencia económica y últimas negociaciones

Según David Ornstein, periodista de The Athletic, las negociaciones entre los clubes han entrado en su fase final durante las últimas horas. La directiva de la Juventus presentó al Aston Villa una nueva oferta de 10 millones de euros en total, con un pago garantizado de 7 millones y 3 millones en variables. El club inglés exige, por su parte, 10 millones de euros fijos, sin bonus.

Como la diferencia económica entre ambas partes se ha reducido considerablemente, se espera que el acuerdo se haga oficial pronto. El Aston Villa también ha comenzado a trabajar para cubrir el vacío que dejaría el guardameta argentino. Tras frustrarse el traspaso de Zion Suzuki entre el Paris Saint-Germain y el Parma, el club inglés está tomando nuevas medidas para solucionar su problema en la portería.

El deseo de Spalletti y los cambios en el equipo

La salida de Emiliano Martínez del club inglés dependía de que el Aston Villa encontrara a otro portero para ocupar su lugar. Según las últimas informaciones, la directiva del Aston Villa está avanzando en este asunto, lo que aceleraría la llegada de Dibu Martínez a Italia. Además, la reducción del precio inicial, fijado en 15 millones de euros, en los últimos días ha aumentado las esperanzas de la Juventus.

Si el fichaje se completa con éxito, Luchano Spalletti habrá resuelto uno de los problemas más importantes de su equipo. La enorme experiencia de Emiliano Martínez en el fútbol internacional y su habilidad para detener penaltis supondrán sin duda una gran ventaja para los próximos partidos de la Juventus.