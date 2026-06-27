Luis Suárez elige al mejor delantero del mundo: ¿Por qué prefiere a Harry Kane sobre Erling Haaland?

Uno de los delanteros legendarios del mundo del fútbol, quien brilló en su momento en el FC Barcelona y el Liverpool, Luis Suárez compartió su opinión sobre los mejores centros delanteros de nuestra era. La estrella uruguaya destacó las diferencias entre Erling Haaland y Harry Kane, quienes lideran actualmente la carrera por ser el máximo goleador, y reveló su elección. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En una entrevista con el diario Mundo Deportivo, Luis Suárez afirmó que valora más al capitán de la selección inglesa, Harry Kane, que a la estrella del Manchester City, Erling Haaland. Según Suárez, aunque ambos futbolistas son fenomenales, su estilo de juego y su impacto en el equipo son diferentes.

Inteligencia táctica y juego colectivo

Según Suárez, Harry Kane es inigualable en su capacidad de lectura del campo y en la creación de vínculos con sus compañeros. "Tengo dos o tres delanteros favoritos. Haaland es un 'nueve' extremadamente peligroso dentro del área, pero el equipo debe jugar para él. Yo prefiero a Harry Kane. Se vincula mucho mejor con el resto de los miembros del equipo", dice el delantero uruguayo.

Luis Suárez reconoció especialmente la capacidad de Kane para leer el juego. Señaló que Kane no solo marca goles, sino que anticipa los movimientos de sus compañeros y les crea espacios libres. "Él entiende el juego de otra manera. Sus movimientos se basan en los contra-movimientos de sus compañeros. Me encantan esos pequeños detalles del fútbol", añadió.

Según Goal.com, Suárez también mencionó a su compatriota Darwin Núñez. Al hablar de Núñez, quien dejó el Liverpool para unirse al club saudí Al-Hilal, el legendario delantero dio consejos psicológicos al joven futbolista. Según Suárez, Núñez debe primero fortalecer su mentalidad.

"Las cualidades de Darwin son increíbles. Es fuerte, rápido y tiene una gran potencia. Si sigue trabajando en sí mismo y se vuelve mentalmente fuerte, puede convertirse en el delantero de máximo nivel que me gusta. Aún tiene espacio y tiempo suficiente para crecer", dice Luis Suárez en su entrevista.

Estos análisis demuestran que en el fútbol moderno, los expertos valoran no solo el número de goles marcados, sino también el papel global del jugador en el sistema de juego. El reconocimiento de un delantero experimentado como Suárez demuestra una vez más que Harry Kane es un futbolista universal.