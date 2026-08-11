Fichaje sensacional del Neftchi: ¿por qué Kouao dejó Europa para elegir Uzbekistán?

·94·Deportes
Fichaje sensacional del Neftchi: ¿por qué Kouao dejó Europa para elegir Uzbekistán?

La Superliga de Uzbekistán protagonizó un fichaje destacado durante el mercado de verano. Koffi Kouao, exdefensa del club francés Metz e internacional con Costa de Marfil, continuará su carrera en el Neftchi de Ferganá. Las razones que llevaron a este experimentado futbolista de 28 años a dejar Europa para elegir el campeonato uzbeko, así como sus declaraciones en una entrevista concedida a la prensa francesa, han despertado gran interés.

En una entrevista concedida al prestigioso medio 225foot.com el defensa marfileño habló abiertamente sobre esta decisión inesperada, pero ambiciosa.

La despedida de Metz y el proyecto del Neftchi

Tras finalizar en julio de este año su contrato con el club francés Metz, Koffi Kouao se convirtió en agente libre. Aunque recibió ofertas de varios clubes europeos, el futbolista prefirió no precipitarse y elegir un proyecto en el que pudiera mostrar todo su potencial.

Después de mi etapa en Metz y de que mi contrato terminara en julio, preferí no precipitarme para elegir un proyecto en el que me sintiera plenamente valorado. Cuando apareció la opción del Neftchi, me gustaron los planes de la directiva del club. Descubrir el campeonato de Uzbekistán es un reto muy interesante para mí y una nueva aventura, tanto en el plano humano como en el deportivo, declaró Koffi Kouao.

Un contrato hasta 2027

La directiva del club de Ferganá logró incorporar a un futbolista extranjero de alto nivel para reforzar la defensa. El acuerdo entre las partes tiene una duración de una temporada y media, y Kouao firmó con el Neftchi un contrato oficial hasta el 30 de junio de 2027 .

El futbolista marfileño aseguró estar preparado para aportar a su nuevo equipo la amplia experiencia y los conocimientos tácticos adquiridos en los terrenos de juego europeos.

«Lo daré todo en el campo»: las grandes promesas de Kouao

El lateral derecho, reconocido en su posición por su gran velocidad, intensidad en los duelos y estilo de juego agresivo, afronta con grandes expectativas su etapa en Ferganá:

He llegado aquí con humildad, pero también con la intención de demostrar mi experiencia, velocidad y juego agresivo en la banda derecha. Es un fútbol nuevo, una cultura nueva, y estoy preparado para darlo todo esta temporada y ayudar al club a alcanzar los objetivos que se ha marcado. ¡El campo hablará!

Las actuaciones del experimentado extranjero que se incorporó al Neftchi y su influencia en los resultados del equipo despiertan gran interés entre los aficionados. Sin duda, este fichaje del conjunto de Ferganá aumentará la competencia en la Superliga.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos a través de Telegram u otras redes sociales.

Koffi KouaoNeftchiMetzUzbekistánFerganá
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Thiago Almada se incorpora a River PlateThiago Almada se incorpora a River PlateHoy, 03:11José Mourinho desveló los conflictos del Real Madrid y el secreto del vestuarioJosé Mourinho desveló los conflictos del Real Madrid y el secreto del vestuarioHoy, 02:56El Liverpool debe sumarse a la puja por Myles Lewis-SkellyEl Liverpool debe sumarse a la puja por Myles Lewis-SkellyHoy, 02:54José Mourinho revela su etapa en el Real Madrid y su conflicto con CasillasJosé Mourinho revela su etapa en el Real Madrid y su conflicto con CasillasHoy, 02:30Lamine Yamal celebra sus 19 años y vuelve a los entrenamientosLamine Yamal celebra sus 19 años y vuelve a los entrenamientosHoy, 01:12El futuro de Rafael Leão y la situación del mercado en torno al MilanEl futuro de Rafael Leão y la situación del mercado en torno al MilanHoy, 00:51
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses