Fichaje sensacional del Neftchi: ¿por qué Kouao dejó Europa para elegir Uzbekistán?

La Superliga de Uzbekistán protagonizó un fichaje destacado durante el mercado de verano. Koffi Kouao, exdefensa del club francés Metz e internacional con Costa de Marfil, continuará su carrera en el Neftchi de Ferganá. Las razones que llevaron a este experimentado futbolista de 28 años a dejar Europa para elegir el campeonato uzbeko, así como sus declaraciones en una entrevista concedida a la prensa francesa, han despertado gran interés.

En una entrevista concedida al prestigioso medio 225foot.com el defensa marfileño habló abiertamente sobre esta decisión inesperada, pero ambiciosa.

La despedida de Metz y el proyecto del Neftchi

Tras finalizar en julio de este año su contrato con el club francés Metz, Koffi Kouao se convirtió en agente libre. Aunque recibió ofertas de varios clubes europeos, el futbolista prefirió no precipitarse y elegir un proyecto en el que pudiera mostrar todo su potencial.

Después de mi etapa en Metz y de que mi contrato terminara en julio, preferí no precipitarme para elegir un proyecto en el que me sintiera plenamente valorado. Cuando apareció la opción del Neftchi, me gustaron los planes de la directiva del club. Descubrir el campeonato de Uzbekistán es un reto muy interesante para mí y una nueva aventura, tanto en el plano humano como en el deportivo, declaró Koffi Kouao.

Un contrato hasta 2027

La directiva del club de Ferganá logró incorporar a un futbolista extranjero de alto nivel para reforzar la defensa. El acuerdo entre las partes tiene una duración de una temporada y media, y Kouao firmó con el Neftchi un contrato oficial hasta el 30 de junio de 2027 .

El futbolista marfileño aseguró estar preparado para aportar a su nuevo equipo la amplia experiencia y los conocimientos tácticos adquiridos en los terrenos de juego europeos.

«Lo daré todo en el campo»: las grandes promesas de Kouao

El lateral derecho, reconocido en su posición por su gran velocidad, intensidad en los duelos y estilo de juego agresivo, afronta con grandes expectativas su etapa en Ferganá:

He llegado aquí con humildad, pero también con la intención de demostrar mi experiencia, velocidad y juego agresivo en la banda derecha. Es un fútbol nuevo, una cultura nueva, y estoy preparado para darlo todo esta temporada y ayudar al club a alcanzar los objetivos que se ha marcado. ¡El campo hablará!

Las actuaciones del experimentado extranjero que se incorporó al Neftchi y su influencia en los resultados del equipo despiertan gran interés entre los aficionados. Sin duda, este fichaje del conjunto de Ferganá aumentará la competencia en la Superliga.

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