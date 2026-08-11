La incómoda escena del delantero del Cruzeiro durante su presentación enciende las redes sociales

En el mundo del fútbol, las presentaciones en un nuevo equipo suelen estar llenas de recuerdos especiales y momentos de alegría. Sin embargo, para el delantero uruguayo Luciano Rodríguez, cedido por el club saudí Neom al Cruzeiro, este día será recordado por una inesperada humillación. Según Goal.com, una escena de la presentación oficial del futbolista de 23 años se volvió viral de inmediato en las redes sociales y generó un intenso debate. Al respecto, Goal.com informa .

Después de incorporarse al Cruzeiro y firmar su contrato, Luciano Rodríguez subió al escenario ante los aficionados y los representantes de los medios. Su pareja, la modelo Antonela Chavalya, también se acercó a él. Debido a su actividad en las redes sociales, muchos la conocen como la «Kim Kardashian uruguaya», y su comportamiento durante la ceremonia sorprendió a todos. Cuando el futbolista intentó abrazarla y besarla en la mejilla, la joven abandonó repentinamente el escenario a toda prisa.

Como resultado, Luciano Rodríguez quedó en una situación incómoda ante el público, perdió la compostura y se quedó desconcertado, rascándose la cabeza mientras intentaba aliviar la tensión. El video se difundió rápidamente por Internet y captó la atención de millones de espectadores. Aficionados y usuarios de las redes sociales plantearon diversas teorías sobre un supuesto conflicto serio entre la pareja.

La explicación de la estrella de las redes sociales

Después del intenso debate que se desató en Internet, Antonela Chavalya, que cuenta con más de 170.000 seguidores, se vio obligada a aclarar el malentendido. Aseguró tajantemente que no existe ningún conflicto entre ellos y explicó su comportamiento por el ambiente de alta presión propio de un gran club de fútbol.

En su declaración, la modelo explicó la situación de la siguiente manera: «Cuando subí al escenario, lo felicité, pero al salir estaba muy nerviosa. Ese momento me abrumó y preferí dejarle un poco de espacio. No hubo ninguna falta de respeto ni nada negativo, como la gente piensa».

El Cruzeiro y los desafíos que le esperan

Los aficionados del Cruzeiro esperan que estos pequeños inconvenientes fuera del campo no afecten negativamente al rendimiento de Luciano Rodríguez. Actualmente quinto en la clasificación del campeonato brasileño, el equipo está 15 puntos por detrás del líder, Palmeiras. Aunque no fue incluido en la lista ampliada de 23 jugadores de la selección uruguaya para el Mundial, Rodríguez pretende abrir un nuevo capítulo en su carrera.

El delantero, que anteriormente también estuvo en el radar del Sunderland, eligió Brasil para probarse en uno de los campeonatos más competitivos de Sudamérica. Su debut con el nuevo equipo podría producirse muy pronto, esta misma semana. El Cruzeiro afrontará próximamente un apasionante duelo de la Copa Libertadores contra Flamengo, uno de los rivales más fuertes e importantes del fútbol brasileño.