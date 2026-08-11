Un chocolate encontrado después de 35 años sorprendió a todos

·103·Mundo
Un chocolate encontrado después de 35 años sorprendió a todos

En el Reino Unido,se descubrió un hallazgo inesperado durante el vaciado de una casa. Allí se encontró una barra de chocolate Mars fabricada en 1991 Lo curioso es que este dulce se conservó incluso después de 35 años.

El peso del antiguo chocolate encontrado en la casa 62,5 gramos quedó confirmado. La imagen en la que se lo compara con las actuales barras Mars se difundió rápidamente en las redes sociales y provocó un intenso debate entre los usuarios.

Lo que más sorprendió a muchos fue su tamaño. El chocolate de 1991 parecía mucho más grande que los productos actuales. Por eso, los usuarios de Internet comenzaron a preguntarse: «¿De verdad los chocolates eran más grandes antes?»

Este caso, relacionado con la reducción progresiva del tamaño de los productos a lo largo de los años mientras sus precios se mantienen o aumentan, volvió a poner de actualidad el tema de la «reduflación» .

Lo más curioso es que una simple barra de chocolate, olvidada durante 35 años, se convirtió en un «hallazgo único» del que se habla en Internet. Algunos también señalan que podría interesar a los coleccionistas por sus características especiales.

Reino UnidoMars
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

En julio, la temperatura de los océanos batió un récord históricoEn julio, la temperatura de los océanos batió un récord históricoHoy, 01:18En Kazajistán, supuestamente escayolaron la pierna sana de un niño en lugar de la fracturadaEn Kazajistán, supuestamente escayolaron la pierna sana de un niño en lugar de la fracturadaAyer, 23:38Arabia Saudita cambió la vida de un joven nepalí amputado de una piernaArabia Saudita cambió la vida de un joven nepalí amputado de una piernaAyer, 23:19Estados Unidos bate un récord de calor de 130 años y registra una cifra históricaEstados Unidos bate un récord de calor de 130 años y registra una cifra históricaAyer, 23:00Un lagarto de un metro aparece en una calle de Corea del SurUn lagarto de un metro aparece en una calle de Corea del SurAyer, 22:38En Polonia, tres hombres salvan a una niña que cae del quinto pisoEn Polonia, tres hombres salvan a una niña que cae del quinto pisoAyer, 20:19
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones