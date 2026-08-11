Un chocolate encontrado después de 35 años sorprendió a todos

En el Reino Unido,se descubrió un hallazgo inesperado durante el vaciado de una casa. Allí se encontró una barra de chocolate Mars fabricada en 1991 Lo curioso es que este dulce se conservó incluso después de 35 años.

El peso del antiguo chocolate encontrado en la casa 62,5 gramos quedó confirmado. La imagen en la que se lo compara con las actuales barras Mars se difundió rápidamente en las redes sociales y provocó un intenso debate entre los usuarios.

Lo que más sorprendió a muchos fue su tamaño. El chocolate de 1991 parecía mucho más grande que los productos actuales. Por eso, los usuarios de Internet comenzaron a preguntarse: «¿De verdad los chocolates eran más grandes antes?»

Este caso, relacionado con la reducción progresiva del tamaño de los productos a lo largo de los años mientras sus precios se mantienen o aumentan, volvió a poner de actualidad el tema de la «reduflación» .

Lo más curioso es que una simple barra de chocolate, olvidada durante 35 años, se convirtió en un «hallazgo único» del que se habla en Internet. Algunos también señalan que podría interesar a los coleccionistas por sus características especiales.