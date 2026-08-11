El director de Rivian, RJ Scaringe, hablará en TechCrunch Disrupt 2026

Diseñar vehículos eléctricos, producirlos a gran escala y entregarlos es un proceso complejo que abarca la cadena de suministro y la infraestructura de las fábricas. Según ixbt.com, el director ejecutivo de Rivian, RJ Scaringe, explicará en detalle estos complejos desafíos y los resultados obtenidos durante TechCrunch Disrupt 2026, que se celebrará en San Francisco. Techcrunch.com informa .

Actualmente, Riv opera en la intersección de la inteligencia artificial, el software, la robótica, la fabricación y el transporte. Durante los últimos años, RJ Scaringe ha intentado demostrar que combinar estas áreas no solo es posible, sino que será clave a medida que aumente la competencia. El evento está previsto del 13 al 15 de octubre de este año en el complejo Moscone Center de San Francisco.

El crossover R2 y la nueva estrategia de mercado

Rivian está poniendo en marcha la producción del R2, un modelo con un precio aproximado de 58 000 dólares estadounidenses. Scaringe planea utilizar este nuevo SUV para conquistar una cuota de mercado más amplia, no cubierta por los modelos más caros R1T y R1S. En un contexto de desaceleración de la demanda de vehículos eléctricos de alta gama y de fuerte competencia, especialmente por parte de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos más económicos, esta presentación se considera uno de los pasos más importantes para la empresa.

Además de la industria automotriz, Scaringe también está ampliando sus actividades hacia otros sectores prometedores. En particular, se ha elaborado una hoja de ruta para pasar a un sistema de conducción totalmente autónoma de nivel 4 para 2028. Rivian también está ampliando su red de estaciones de carga con el objetivo de construir una de las mayores redes de carga de Estados Unidos.

La combinación de robótica e inteligencia artificial

RJ Scaringe también fundó Mind Robotics, una empresa de robots humanoides que ha logrado recaudar 900 millones de dólares solo este año. Allí ocupa los cargos de presidente ejecutivo y director ejecutivo interino, mientras que Rivian es uno de los principales accionistas y el principal cliente de la empresa.

Está previsto convertir la planta de Rivian en Normal, Illinois, Estados Unidos, en un espacio donde humanos y robots colaboren en la línea de ensamblaje. Scaringe ve en ello una posible solución a la escasez de mano de obra que se espera en el futuro. Los asistentes a TechCrunch Disrupt 2026 podrán conocer de primera mano cómo se relacionan estas inversiones y cómo implementar inteligencia artificial en el mundo físico mientras se construye infraestructura.