Jeff Bezos podría comprar acciones del Liverpool

Un consorcio de multimillonarios encabezado por el fundador de Amazon, Jeff Bezos, se encuentra en la fase final de las negociaciones para adquirir una participación minoritaria del 30 % en el Liverpool, club de la Premier League inglesa. Según BBC Sport, si el acuerdo se concreta, Fenway Sports Group (FSG), propietario del club, obtendrá un beneficio extraordinario, aunque los aficionados siguen el proceso con cautela. Goal.com informó de ello.

FSG compró el club en 2010 por apenas 300 millones de libras esterlinas. En aquel momento, el Liverpool estaba al borde de la quiebra. Si la venta prevista se completa con éxito, la compañía obtendrá 1.350 millones de libras de beneficio y el valor total del club se estimará en 4.500 millones de libras. Esto proporcionará a los actuales propietarios una enorme ganancia financiera, al tiempo que conservarán el control del club.

La magnitud financiera y las restricciones en los fichajes

El experto financiero Kieran Maguire afirma que la operación sería beneficiosa para FSG en todos los sentidos. La fortuna personal de Jeff Bezos asciende aproximadamente a 257.000 millones de dólares. El consorcio también incluye a Eduardo Saverin, uno de los cofundadores de Facebook, y a Amit Bhatia. Aun así, los especialistas recuerdan a los aficionados que no deben esperar fichajes sin precedentes en el mercado de transferencias de inmediato.

Las normas financieras de la Premier League inglesa y la proporción de gasto en la plantilla impiden que los clubes gasten de manera descontrolada. Como los fondos están directamente vinculados a los ingresos comerciales, la operación podría llevarse a cabo principalmente como una compraventa de acciones entre FSG y los nuevos inversores. Esto significa que no tendría un impacto financiero directo en el propio club.

Las legítimas preocupaciones de los aficionados

A pesar del interés de inversores con enormes fortunas, los aficionados del Liverpool están firmemente decididos a proteger los valores históricos del equipo. Spirit of Shankly, la asociación independiente de seguidores del club, teme cómo tratarán los nuevos inversores las tradiciones del pasado y los derechos de los trabajadores.

¿Qué derechos concretos obtendrá el nuevo consorcio a cambio de su participación del 30 %?

¿Tendrán los inversores un papel en la gestión del club y un puesto en el consejo de administración?

¿Qué controles se están realizando sobre los posibles inversores?

¿Es esta compra un paso pensado en beneficio del equipo o simplemente una adquisición de prestigio?

Por ahora, se siguen debatiendo los detalles finales del acuerdo y sus consecuencias. El diálogo entre la dirección del Liverpool y los aficionados será decisivo para el futuro del club y la conservación de sus tradiciones únicas.