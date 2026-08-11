Google prueba nuevas herramientas de IA en su página de inicio

Google ha dado un nuevo paso en la renovación radical del diseño de su página de inicio, que se había mantenido prácticamente sin cambios durante décadas. Según ixbt.com, la empresa ha eliminado el tradicional botón «Buscar» para algunos usuarios y lo ha sustituido por tres accesos directos dedicados a funciones de inteligencia artificial. Este cambio está generando gran interés en Internet, ya que podría marcar el final de una era en la evolución de los motores de búsqueda. Sobre esto, Ixbt.com informa de que.

Por ahora, esta novedad solo se está probando con un pequeño grupo de usuarios no autenticados. El experimento se ha detectado en varios navegadores, aunque la empresa no lo ha anunciado oficialmente. Aun así, este enfoque indica que la estrategia de Google está dando prioridad a ofrecer a los usuarios la posibilidad de mantener conversaciones directas y crear contenido, además de buscar información.

Nueva interfaz y funciones de inteligencia artificial

Los nuevos accesos directos situados bajo la barra de búsqueda abarcan tres áreas principales: crear imágenes (Create images), hacer preguntas sobre archivos (Ask about files) y debatir ideas o hacer una «lluvia de ideas» (Brainstorm). Al mismo tiempo, el conocido botón «Voy a tener suerte» permanece en su lugar, mientras que AI Mode sigue integrado en la barra de búsqueda.

El funcionamiento de estas herramientas varía según si el usuario ha iniciado sesión en su cuenta. Algunas funciones, como subir documentos para hacer preguntas sobre ellos o iniciar una conversación con Gemini, funcionan incluso sin autenticación. Sin embargo, para crear imágenes con inteligencia artificial es necesario iniciar sesión. Curiosamente, los tres nuevos accesos directos desaparecen en cuanto el usuario entra en su cuenta y vuelven a aparecer cuando cierra sesión.

Giro estratégico y perspectivas de futuro

La página de inicio de Google se caracterizaba por su diseño conservador, en el que el botón «Buscar» era un elemento central. La nueva experiencia ofrece un entorno que permite no solo buscar información, sino también analizar los propios datos, crear contenido y comunicarse directamente con el modelo Gemini.

Los expertos señalan que este enfoque demuestra que la empresa está pasando de mostrar resultados de búsqueda tradicionales a interactuar con la inteligencia artificial desde la fase de formulación de la consulta. Si la prueba se considera exitosa y se extiende al público general, será uno de los cambios de interfaz más importantes de la historia de los motores de búsqueda.